Arsenal tarihi bir yenilgi aldı

Telif hakkı PA

Arsenal menejeri Arsene Wenger, Manchester United karşısında Pazar günü aldıkları mağlubiyetin kendileri için 'küçük düşürücü' bir sonuç olduğunu söyledi.

İngiltere Premier Ligi'nde geçen sezonun şampiyonu Manchester United, sahasında Arsenal'i 8-2 yenerek tarihi bir galibiyet aldı.

Rooney'nin hat-trick yaptığı karşılaşma Arsenal'in 100 yılı aşkın bir süredir en çok gol yediği karşılaşma oldu.

Arsenal menejeri maç ardından yaptığı açıklamada aldıkları sonucun kendileri için küçük düşürücü olduğunu söyledi.

Ancak görevinden ayrılmayı düşünmediğini belirten Wenger, bu sonuçtan yola çıkarak elindeki kadroyu ve transfer politikasını mahkum etmenin yanlış olacağını kaydetti.

Arsenal geçtiğimiz tansfer döneminde takımın kilit önemde iki oyuncusu olan Fabregas ve Nasri'nin başka klüplere gitmelerini önleyemedi.

Taraftarları iyice öfkelendiren unsur ise bu yetmezmiş gibi bu oyuncuların yerine aynı kalitede isimlerin transfer edilmemiş olması.

Bu gelişmeler gerek medyada gerekse Arsenal tribünlerinde menejer Arsene Wenger başta olmak üzere Arsenal yönetimine yönelik eleştirileri tırmandırmış durumda.

Manchester United menejeri Alex Ferguson ise eleştirilerin aşırı olduğu kanısında.

Ferguson geçmişte Wenger'in kendisine büyük bir rakip olduğunu, önemli oyuncuları yeniden takıma döndüğünde yine öyle olacağını söyledi.

Telif hakkı AFP

Pazar günkü maçta United'ın gollerini 22. dakikada Welbeck, 28 ve 90 artı 1. dakikada Ashley Young, 42, 64 ve 82. dakikalarda Rooney, 67. dakikada Nani ve 70. dakikada Park Ji-Sung attı.

Londra ekibinin golleri ise 45 artı 3'te Walcott ve 74. dakikada Robin van Persie'den geldi.

Arsenalli Jenkinson 77. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Robin van Persie 27. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.

Arsenal galibiyetiyle bu sezon 3'te 3 yapan Manchester United, averajla liderlik koltuğuna otururken, 3 haftada kalesinde 10 gol gören ve 1 puan alabilen Arsenal 17. sırada kaldı.