Bisiklet şampiyonu Contador'a iki yıl men cezası

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Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Fransa Bisiklet Turu'nun 2010 yılındaki galibi Alberto Contador'un şampiyonluk unvanını geri aldı ve sporcuyu iki yıl turnuvalara katılmaktan men etti.

Doping yapmaktan suçlu bulunan Contador, cezası nedeniyle bu yıl Londra'da yapılacak olimpiyatlara da katılamayacak.

2010 yılındaki Fransa Turu sırasında yapılan kontrollerde 29 yaşındaki İspanyol bisikletçinin kanında klenbuterol adlı doping maddesi bulunmuştu.

İki yıl boyunca müsabakalardan men edilmesine karar verilen Contador doping suçuyla ilgili azami cezalardan birini almış oldu.

Contador'un şampiyonluk unvanının elinden alınmasıyla birlikte, 2010 yılı Fransa Turu'nun şampiyonu yarışta ikinci gelen Lüksemburg'dan Andy Schleck oldu.

Schlek, yaptığı açıklamada, "Alberto için üzgünüm. Ben her zaman onun masumiyetine inandım. Bu bisiklet sporu için üzücü bir gün." şeklinde konuştu.

Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI'nin kuralları uyarınca, Contador'un, 2011 yılında İtalya, Katalonya, Murcia yarışlarındaki galibiyeti ile İspanya ikinciliği unvanları da geri alındı.

Contador'un iki yıllık cezası İspanyol Bisiklet Federasyonu'nun bir yıllık men cezası kararı verdiği 25 Ocak 2011 tarihinden başlatıldı.

İspanyol bisikletçi, testlerde doping yapmış gibi görünmesinin nedeninin, bozuk et yemiş olmasından kaynaklandığını savunuyordu.