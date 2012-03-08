'Messi, gelmiş geçmiş en iyi futbolcu'

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Bayer Leverkusen karşısında attığı beş golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçen Barcelona yıldızı Lionel Messi futbol dünyasında övgülerin odağında.

Barcelona, deplasmanda 3-1 kazandığı maçın rövanşında Leverkusen'i 7-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

Teknik direktör Pep Guardiola, Arjantinli yıldız için ''gelmiş geçmiş en iyi futbolcu'' olarak nitelerken, Leverkusen hocası Robin Dutt da, ''Messi'nin olmadığı bir Barcelona en iyi takım, Messi'yle ise başka bir galaksinin takımı'' dedi.

Lionel Messi, bu sezon Barcelona ve Arjantin için çıktığı 49 maçta 53 gol atarken, kulübün bütün zamanların en çok gol atan futbolcusu olmasına ise 7 gol kaldı.

Cesar Rodriguez, Noup Camp kariyerinde 13 yılda 235 gol atmıştı. Messi ise, muhtemelen 25. yaşgününden önce bu rekoru kıracak.

Arjantinli yıldızın Barcelona formasıyla çıktığı 311 maçta attığı gol sayısı 228.

Barcelona'nın her iki maçta da ezici bir üstünlük kurduğu maçta başarılı pas sayısı 865 olurken, Leverkusen sadece 217 pas yapabildi.

Maçın ardından bir açıklama yapan Guardiola ise, ''Rakamlar herşeyi ortaya koyuyor, bir gün altı gol de atacak, kendisi gibi bir futbolcu daha görebileceğimizi zannetmiyorum'' dedi.

''Messi'nin özel gecelerinden birina tanık oldu bugün, bir armağan, ben de onun hocası olmakla övüneceğim'' görüşünü dile getiren Guardiola, kendisinin rolünü de anlatırken, ''takımda yer veriyorum, takım da topun kendisine ulaşmasını sağlamaya çalışıyor, bizim görevimiz de orada bitiyor'' dedi.

Futbol dünyası da sosyal paylaşım sitesi twitter'da Messi'ye ilişkin beğenilerini dile getirdi.

Liverpool'un eski orta saha oyuncularından Terry McDermott, 1970 ve 80'lerin Liverpool'u Avrupa'da hüküm sürmüştü, ama bu Barcelona'nın bizi geçer'' değerlendirmesini yaparken, İngiliz milli takımının eski yıldızlarından Gary Lineker, ''Messi bir dahi. Benim gördüğüm açık ara en iyi futbolcu. Pele'yi gerçekten izlediğimi söyleyemem'' dedi.

Manchester United'ın golcüsü Michael Owen da, ''bazı devleri görebilecek yaştra değilim, ama kimsenin Messi'nin oynadığı futbolu oynayabilmiş olduğunu düşünemiyorum'' görüşünü dile getirdi.