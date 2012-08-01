Deniz Gökçe, kadın voleybolcuları BBC'ye yazdı

Telif hakkı Getty

Kadın takım sporu branşlarında ülkemiz milli takımlarının Londra'daki başarısını ve son dönemde yaptıkları yaptığı hamleyi gözden kaçırmamak gerek.

Kadınlarda hem voleybol hem de basketbol milli takımları ilk defa olimpiyata katılmaktalar ve salt bu bile büyük bir başarı.

Ama tecrübe eksiğimiz olduğu da kesin. Bu, zamanla kazanılan bir şey.

Kadın voleybolu ülkemizde ve genelde oynadığı Avrupa'da her zaman takım sporlarında, üstelik de yapılan yatırımın sınırlılığı göz önüne alınırsa, en sürekli başarı elde eden milli takımımızdı. Bunu en az yirmi defa gazetelerde yazdım ve televizyonlarda söyledim. Çok da futbolcu düşman kazandım.

Kadın voleybolunda Eczacıbaşı, yıllardır voleybola büyük katkı yapmış bir kulüp olarak geçmişte büyük çaba harcamakta idi.

Bu noktada da rahmetli Şakir Eczacıbaşı ile kendi kızı da yıllarca milli takımda oynayan milli teknik adam Cengiz Göllü'nün katkısı vurgulanmak zorunda.

Bugün ise Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık'ın geleceğe dönük yerli oyuncu sayısını arttırma, altyapı ve okul voleybolunu geliştirme ve uluslararası teknik adam transferindeki başarısı ve özel voleybol okulu yatırımı, kilit sayılmalı.

Son dönemde ise Vakıfbank'ın bayan voleyboluna yaptığı büyük katkı (hem takım hem de milli sponsorluk) da çok önemli.

'Tecrübe eksikliği basit hataya yol açıyor'

Şu anda (transfer öncesi) kadın voleybol milli takımı, 5 Eczacıbaşı, 4 Vakıfbank, iki Fenerbahçe ve bir Galatasaray voleybolcusundan kurulu.

Milli takımın başında ise Brezilyalı teknik adam Motta Marco Aurelio var.

Telif hakkı AFP

Motta, çok önemli bir noktayı vurgulamakta.

Voleybolcularımız sırasıyla Brezilya, Çin, Sırbistan, Güney Kore ve ABD gibi dünya bayan voleybolunun devleri ile aynı gruba, yani çok güçlü bir gruba düştü.

Milli takımımız ise ilk defa Olimpiyatlara katılıyor.

Ama Motta der ki, "Yönetimimdeki takımımız Olimpiyat elemelerinde birinci olmuştu, Grand Prix finallerinde de üçüncü. Türkiye'nin bizden beklentisi, her top için mücadele eden ve her maçta en iyisini yapan bir takım görmek olmalı. Sanıyorum ki anlattığım mücadeleyi yapacağız ve Türkiye bizimle gurur duyacak!"

Grubumuzda Brezilya, Çin, ABD çok başarılı ve uluslararası tecrübeli takımlar var.

Bu gruptan çıkmak ve madalya almak çok zor, çünkü tecrübe eksikliğimiz çok fazla, bu da basit hatalara yol açıyor!

Boyumuz biraz kısa. Servis hatalarımız da oldukça fazla. Blok zaafiyetimiz de var.

Ancak savunma çabamız önemli ve kollektif oynayan bir takımız.

Nitekim kadın voleybol milli takımı, her maçında her top için mücadele etti. 2008 Pekin Olimpiyat Şampiyonu Brezilya'ya kan kusturdu.

Brezilya, 2010 yılında da Dünya Şampiyonu olmuş çok tecrübeli ve uzun bir takımdı.

Çin ise yedi defa Dünya Şampiyonu olmuş, 2008 Olimpiyat üçüncüsü, 2004 Olimpiyat Şampiyonu olmuş, 2010 yılında ise takımı gençleştiren çok kuvvetli bir takımdı.

Ama yaptığımız basit servis hataları, boyumuzun kısa kalması ve rakibin bloklarını zorla aşmamız, maç sonunda çok yorulmamız, çok sayıda basit hata yapmamıza neden oldu ve bize maçı kaybettirdi.

Telif hakkı Getty

Fakat müthiş bir takım oyunu oynamamız ve çok da iyi savunma mücadelesi yapmamız çok ümit verici oldu.

Hiç bir sette geri düşsek de mücadeleyi bırakmadık.

Sırbistan maçı kritik

Brezilya'dan iki set aldık ve 2-2 sonrası beşinci seti de sadece 25-27 verdik.

Bu büyük bir başarıdır.

Brezilyadan iki set alarak da bir puan kazandık. Bu turnuvada ilerlemek için çok önemli olacaktır. Çin karşısında ise 1-3 yenildik ama bir set aldık ve bütün setlerde direndik. Aldığımız set ise 29-31 lehimize bitti. Son seti de 20-20 skordan sonra iki servis hatası ile kaybettik.

Üçüncü maçta oynayacağımız Sırbistan Olimpiyatlrda sadece 2008 yılında beşinci olmuş, 2011 Avrupa Şampiyonu, 2011 Grand Prix üçüncüsü.

Onlarla boğuşup yenmemiz gerek.

Benzer şekilde dördüncü maçta oynayacağımız G.Kore de 2010 Dünya üçüncüsü, ama son dönem Olimpiyat başarısı da yok. Bu iki takımı yenmemiz ilk iki maçtan daha olası. Bu iki maçı kazanırsak yukarı gideriz.

Son maçta oynayacağımız ABD ise 2008 Olimpiyat ikincisi,2011 Dünya Kupası ikincisi, ve 2012 Dünya Grand Prix birincisi. Yani ABD de üstün bir takım.

Dolayısı ile bizim ileri gitmemiz, önce Sırbistanı sonra Güney Koreyi yenmekle mümkün olabilir.