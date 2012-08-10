Tekvandocu Nur Tatar finalde

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Londra Olimpiyatları'nda Servet Tazegül'ün aldığı altın madalyanın ardından diğer tekvandocu Nur Tatar da finale yükseldi.

67 kiloda yarışan sporcu Avustralyalı rakibi Carmen Marton'ı 6-0 yendi ve madalya almayı garantiledi.

Nur Tatar, finalde Seon Kyung Hwang (Güney Kore)-Franka Anic (Slovenya) maçının galibiyle, TSİ 00.15'te karşılaşacak.

Öte yandan serbest güreşte 55 kiloda güreşen Ahmet Peker bugün çeyrek finale çıktıktan sonra Kazakistan'dan Devlet Niyazbekov'a yenildi.

Twitter'da 2012 Olimpiyatları Olimpiyat köyünde sonsuza kadar kalabilirim @alicankaynar @GSB_SuatKilic sayin bakanim, Londra'da iftar icin tesislere lahmacun siparisinde bulundugunuz, akreditasyonunuzu baskasina vermeniz, itiraz eden gorevlileri korumalarinizin tartaklamalari, buyukelcimizin araya girmek zorunda kalmasi haberleri dogru mu? @MTBTR DİĞER MESAJLAR İÇİN TIKLAYIN

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Niyazbekov da daha sonra Rus rakibine yenilince, Peker'in bronz madalya şansı da kalmadı.

Atletizmde heyecanlı akşam

Akşam saatlerinde ise önce Kadın Milli Bayrak Takımı 4x400 bayrak elemelerine katılacak (TSİ 21:10).

Ardından Aslı Çakır Alptekin ve Gamze Bulut'un yarışacağı kadınlar 1500 metre finali var.

Yarı finalde kendi serisinde 4.05.11'lik derecesiyle birinci olan Avrupa şampiyonu Aslı Çakır Alptekin, ''İlk üç garanti olsun. Ama altına doğru koşmak istiyorum'' demişti.

Yarı finalde ikinci seride 4.01.18 ile ikinci olan ve finale kalan son Avrupa şampiyonası ikincisi Gamze Bulut da ''Sonuç Avrupa şampiyonasındaki gibi olursa mutlu oluruz.'' diye konuşmuştu.

Bu yaz Helsinki'de yapılan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Aslı Çakır Alptekin altın, Gamze Bulut ise gümüş madalya kazandı.