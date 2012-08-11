Tatar'dan gümüş madalya

Olimpiyat oyunlarında, kadınlar 67 kiloda tatamiye çıkan milli tekvandocu Nur Tatar, Güney Koreli rakibine 12-5 yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda, kadınlar 67 kiloda tatamiye çıkan milli tekvandocu Nur Tatar, son olimpiyat şampiyonu Güney Koreli Seon Kyung Hwang'ıa 12-5 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Excel Arena'da yapılan müsabakada, ilk raundun başında aynı anda birbirlerinin kafasına teknik vuruş yapmalarına rağmen hakem sadece Güney Koreli sporcuya 3 puan verince antrenör Ali Şahin karara itiraz etti.

Görüntüleri tekrar inceleyen hakemler itirazı haklı buldu ve milli sporcu 3-3 eşitliği sağladı.

Milli tekvandocu karşısında 2 puan daha almayı başaran Hwang, ilk raundu 5-3 önde tamamladı.

Atina 2004'te bronz, Pekin 2008'de ise altın madalya kazanan Güney Koreli sporcuya ikinci rauntta da karşılık vermekte zorlanan Nur Tatar, bu raundu 6-1 geride bitirdi.

Hwang'ın kontrolü elden bırakmadığı müsabakada, son raunt 1-1 berabere geçilirken, son olimpiyat şampiyonu Güney Koreli Hwang, maçı 12-5 kazanarak unvanını korudu.

Bu yıl mayıs ayında İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nur Tatar ise gümüş madalya alarak kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını kazandı.