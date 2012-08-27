Bayern Münih Barça'yı geride bıraktı

Bayern Münih, kulübün resmi üye sayısının 185 bine ulaştığını açıkladı.

Rekor düzeydeki bu artışla Bayern Almanya'nın en büyük kulübü olma özelliğini sürdürürken, 170 bin üyeli Barcelona'yı da geride bıraktı.

Kulübün başkanı Uli Hoeness, Bayern'in internet televizyon kanalı FCB.tv'ye yaptığı açıklamada, "FC Bayern her açıdan hızla gelişiyor. Yeni üyelik rekoru müthiş. Bizi özellikle gururlandıran, yeni üyeler için ilan bile vermememiz. Artış kendiliğinden oluyor" dedi.

Bayern Münih, 224 bin üyesi olan Portekiz'in devi Benfica'nın ardından, dünyada en çok üyesi olan spor kulüpleri içinde ikinci sıraya yükseldi.

Kulübün resmi internet sitesine göre, Bayern'in, Bundesliga'nın 2012/13 sezonunda kendi sahası Alllianz Arena'da oynayacağı tüm maçların bütün biletleri satılmış durumda. Takımın Sabener Strasse'deki antremanlarını da, her gün ortalama 3 bin taraftar izliyor.

Uluslararası danışmanlık şirketi Deloitte'in her yıl yayınladığı Futbol Para Ligi'ne göre, Bayern Münih 2011'de, 321.4 milyon euroluk gelirleriyle Real Madrid, Barcelona ve Manchester United'ın ardından dünyanın en zengin dördüncü kulübüydü.