'Elinizi Ronaldo'dan çekin'

Real Madrid, Manchester United'ı eski oyuncusu Ronaldo konusunda uyardı.

İspanyol ekibi, Ronaldo'yu transfer ettiği United'ın, bu oyuncuyu geri alma çabalarına direneceğini bildirdi.

Starsport'un haberine göre Real yöneticilerinden Emilio Butragueno, Ronaldo'yu satmaya niyetli olmadıklarını bildirdi.

Starsport üç hafta önce Manchester United'ın Ronaldo için 55 milyon sterlinlik transfer teklifi hazırladığını ileri sürmüştü.

Bu iddiaya göre hocası Jose Mourinho'nun sezon sonunda Real'den ayrılması ile birlikte, Ronaldo da İngiltere'ye dönmeye hazır olacak.

Ancak Butregueno bu iddiaları bir kenara itiyor.

Real yöneticisi "Ronaldo'nun bizimle mukavelesi var ve biz de kendisinden memnunuz" diyor.

Ronaldo'yu "mükemmel bir profesyonel ve olumlu anlamda iddialı bir kişi" olarak tanımlayan Butregueno, "Ronaldo oyundaysa mutlaka gol atacağınızı biliyorsunuz" şeklinde konuştu.

Ronaldo bu sezon Real Madrid formasıyla 38 gol attı.

Portekizli yıldızın maç başına bir gol ortalamasına sahip olduğunu kaydeden Butregueno "üç yaşımdan beri futbol izliyorum, böyle şey görmedim" diyor.

Manchester United'ın 55 milyonluk teklifi

Manchester United Ronaldo'yu 2009'da 80 milyon sterlin karşılığında Real Madrid'e satmıştı.

Ancak o zamandan bu yana transfer piyasasında yaşanan gerileme nedeniyle Real'e yapılacak 55 milyon sterlinlik bir teklif makul düzeyde görülüyor.

Anlaşmanın önündeki en büyük engel Ronaldo'nun haftada 220 bin sterlinlik maaşı.

United'ın önümüzdeki yıl uygulanmaya başlayacak olan yeni UEFA kurallarını ihlal etmeyen bir ödeme yolu bulması gerekiyor.

Bunun yollarından biri oyuncuya düşük bir maaş verip, kalan kısmın kulübün sponsoruyla yapılacak bir anlaşma yoluyla telafi edilmesi.

Starsport'un haberine göre, Old Trafford tam da bu tür bir anlaşma peşinde.

Manchester United'a gitmesi halinde kulübün yeni sponsoru Chevrolet'nin bağlı olduğu General Motors'un, Ronaldo'yu küresel elçisi yapmak istediği söyleniyor.

Bu çerçevede 7 yıllık 370 milyon sterlinlik bir paket hazırlanmış olduğu ileri sürülüyor.

Fransız kulübü PSG de Ronaldo'nun peşinde ancak Portekizli yıldızın, Manchester United'ı tercih ettiği biliniyor.

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