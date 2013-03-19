Michael Owen'dan futbola veda

İngiliz ve dünya futbolunda kuşağının öne çıkan isimlerinden biri olan Michael Owen, sezon sonu futbolu bırakacağını açıkladı.

33 yaşındaki oyuncu, İngiltere formasıyla çıktığı 89 maçta 40 gol atmıştı. Owen, kulüp kariyerinde de Liverpool, Real Madrid, Manchester United ve son olarak Stoke City forması giydi.

Owen, "Büyük bir gururla emekli olacağımı açıklıyorum. Kariyerimde sadece rüyalarımda görebileceğim bir yolculuğa çıktığım için çok talihliyim" dedi.

Owen Liverpool formasıyla başladığı profesyonel futbol kariyerinde, daha 18 yaşındayken 1998 Dünya Kupası'ndaki İngiliz Milli Takımına girmişti.

Owen bu turnuvada Arjantin'e attığı golle ve Eylül 2001'de İngiltere'nin Almanyayı 5-1 maçta yaptığı hat-trick ile hafızalara kazındı.

Michel Owen kulüp kariyerindeyse 220 gole imza attı.

Owen, Premier Lig şampiyonluğu, Federasyon Kupası, üç kez Lig Kupası ve bir kez UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Michael Owen, sezon başında transfer olduğu Stoke City'de ise yedi maça çıkıp, bir gol attı.

Sakatlık peşini bırakmadı

Liverpool yakınlarındaki Chester'da doğan Owen, 2004'te 8 milyon sterlinlik ücretle Real Madrid'e transfer olmasından önce, Liverpool'daki 297 maçında 158 gol attı.

Michael Owen, Real Madrid'de Zinedine Zidane, Luis Figo, Roberto Carlos ile Raul'dan oluşan ve "Galacticos" diye anılan kadronun bir parçasıydı.

Owen Madrid'teki 40 maçında 14 gol atmasına karşın, Ağustos 2005'te 16 milyon sterline Newcastle United'a transfer oldu. Newcastle'de sakatlıklarla geçen dört yılın ve takımın Premiere Lig'den düşmesinden sonra Manchester United'a geçti.

Ancak sakatlıklar Manchester'da da peşini bırakmayınca, Manchester'da ilk 11'e pek giremedi ve sonra Stoke City'ye tranfer oldu.

Michael Owen, dört en büyük futbol turnuvasında birden gol atmayı başaran tek İngiliz futbolcu. Kariyeri boyunca attığı gol sayısındaysa Boby Charlton, Gary Lineker ve Jimmy Greaves'in ardından dördüncü sırada.

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