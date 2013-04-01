Sneijder: Mourinho ikinci babam

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Wesley Sneijder, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun üzerinde derin bir iz bıraktığı futbolculardan.

Mourinho, Sneijder için arkadaştan da fazlası, ikinci bir baba gibi. Bu nedenle Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi mücadelesi Sneijder için çok kolay olmayacak.

Sneijder, İspanyol Marca gazetesine verdiği röportajda eski hocası Mourinho'yu övdu ve Real Madrid karşısında Galatasaray'a inandığını vurguladı.

İşte Marca'nın Sneijder'le yaptığı söyleşi;

Marca: Kaderin cilvesi bu galiba?

Sneijder: Kulağa garip geliyor, değil mi? Ama futbol bu. Şu anda burada, Türkiye'de oynuyorum ve Mourinholu Real Madrid'le karşılaşacağız. Gerçekten inanılmaz.

Marca: Real Madrid'deki dönem nasıldı? İyi anılarla mı ayrıldın?

Sneijder: Kesinlikle. Hala orada birçok arkadaşım var. Takıma ve külüpteki insanlar dair harika anılarım var. Hayatımın o dönemiyle ilgili kötü anılarım olması için hiçbir neden yok. İyi bir sezon geçirdim, şampiyon olduk ve oynadığım futboldan keyif aldım. Sonraysa şahsi sorunların nedeniyle kötü bir sezon geçirdim.

Marca: O kötü sezonundan sonra da Inter'e geçtin

Sneijder: Geçtim ve Avrupa şampiyonu olduk. Futbol böyle. İnişleri, çıkışları var. Inter'e gidip, Mourinho'yla çalıştım ve iyi oynadım. Avrupa kupasını kazandık ve benim adıma her şey iyi gelişti.

Marca: Maurinho'nun üzerinde iz bıraktığı oyunculardansınız, değil mi?

Sneijder: Mourinho benim için ikinci bir baba gibi.

Marca: Inter'de Mourinho'yla çok iyi geçindiniz yani

Sneijder: Benim için çok özel bir insan. Teknik direktör olarak inanılmaz, bir numara. Bana kendime güven aşılayan oydu. Futboldan hiç olmadığı kadar keyif aldım. Bir insan olarak size bir teknik direktörden daha çok ulaşıyor. Mourinho bir dost

Marca: Sneijder Maurinho'yu mu yoksa Real Madrid'i mi daha çok seviyor

Sneijder: Mourinho

Marca: Ne veriyor oyuncularına?

Sneijder: Açıklaması kolay değil. Anlamak için onunla birlikte olmanız gerek. Asıl özelliği sizi ikna etmesi, işler kötü giderken size yardım etmesi. Her şeye hakim ve bir oyuncuya nasıl yardımcı olacağını biliyor. Bazen bir şey, bazen başka bir şey yapıyor. Ama ne yaparsa yapsın, kulübün, oyuncunun ve ilgili kişinin yararına oluyor.

Marca: Şimdi Real Madrid'e karşı oynayacaksın. Ne hissediyorsun?

Sneijder: Hayal bile edemezsiniz. Şampiyonlar Ligi Real Madrid için çok önemli bir turnuva. Ama bizim burada neler hissettiğimizi hayal bile edemezsiniz. Galatasaray'ın çok sık yaşadığı bir şey değil ve heyecan her zamankinden yüksek.

Marca: Galatasaray Madrid'e sürpriz yapabilir mi?

Sneijder: Santiago Bernabeu'ya iyi bir şeyler yapabileceğimiz inancıyla gidiyoruz. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz, ama iyi bir takımımız var. Takımıma inanıyorum ve kendimize güvenimizi kaybetmezsek, bu maçlardan birşeyler çıkartabiliriz.