Galatasaray'ın büyük galibiyet arayışı

6 gün önce Madrid'in dünyaca ünlü Bernabeu Stadı'nın beşinci katında Türk gazetecilere ayrılan bölümdeydim.

Gün boyu yağmur yağmış, adeta göz yarılmış, Mayor meydanı başta olmak üzere sular seller götürmüştü Kastilya'nın başkentini...

Ve Real Madrid, 3-0 kazanıyordu Norveçli 'garip' hakemin son düdüğü çaldığında ilk raundu...

Aradan 6 gün geçti. Bu kez, İstanbul'da uyandım...

Hava yine yağmurlu.

Arabanın sileceği yetişmiyor... Trafik berbat... Tek tük Galatasaray atkılı taraftarları görüyorum.

Ve öğlen gongu vurduğunda yağmur duruyor. Hava tahminlerine göre, maç saati yağış yok...

Peki, gol yağmuru var mı Aslantepe'de? Bu soruya yanıt vermek güç.

Geçen hafta 'kahin' takma adlı bir sosyal medya kalemşörü Galatasaray'ın Madrid'de 3-0 yenileceğini yazmıştı karşılaşma öncesi.

Aynı Kişi, Fenerbahçe'nin Lazio'yu 2-0 yeneceğini, hatta 'ırkçı' Lazio'ya 'siyahi' bir futbolcunun gol atacağını da duyurmuştu.

Kahin'e yine kulak verdim. Bu kez, Galatasaray'ın maç skorunu 5-1, Lazio-Fenerbahçe maçını da 1-1 ilan etmiş.

İki Türk takımı el ele bir üst tura çıkıyor bu hesapla!

Fenerbahçe, muhtemelen turu geçer. Ya Galatasaray?

Dany, Burak yok

Sarı-Kırmızılı ekip, acaba 'Kahin'i doğrulayacak mı?

Önce takımda Dany'nin oynamayacağını belirtelim.

Keza, Şampiyonlar Ligi gol kralı adayı Burak da yok, kart cezalarına takıldılar.

Onun dışında Fatih Terim'in elinde oynatabileceği 19-20 hırslı adam var.

Futbolcular da, yönetim de, camia da biliyor ki, 3-0'ın altından kolay kolay kalkamazsınız.

Hele rakip Real Madrid ise. Hele UEFA'da İspanyol lobisi var ise. Hele hakemler Ronaldo, Casillas, Mourinho hayranı ise...

Ama futbol sürprizler oyunudur. Mucizeler dükkanında, futbol için her zaman bir sürpriz kutu durur.

Anımsayın Madrid'in, Alcarcon'a nasıl elendiğini.

Galatasaray bunu kovalayacak.

Çarpışacak. Vuruşacak. Turu da kaybederse alnının teri ile kaybedecek.

Ama şu kesin ki, maç bittiğinde tribünler, hem Galatasaray'ı, hem Madrid'i alkışlıyor olacak.

Madrid ne yapar?

Maçı sanal oynamaya kalkarsak, Madrid'in topu çok dolaştırıp, çok koşacağını söyleyebiliriz.

Hatta Madrid'deki maçta bile ister inanın, ister inanmayın Madridliler 5 km fazla koşmuş Galatasaraylılardan.

Bu da demek oluyor ki, bugün Arena'da 'atletizm müsabakası' var, yani rakibi önemsemişler. Yani işin kolay olmayacağının farkına varmışlar.

Öncelikle galatasaray biliyor ki, rakibi boğmazsa, oyunu karşı alana yığmazsa, boş alanlar bırakırsa Ronaldo, Khedira, Marcelo, Mesut, Di Maria, adamı perişan eder.

Bu bağlamda, orta alanın hiç koşmadığı kadar koşması gerekiyor.

Ancak, Madrid'e öyle yetişirsiniz.

Ramos'suz savunma

Çünkü Ramos'suz savunma inanın aksar. Keza, Alanso'suz orta alan da 'jamon'suz, şarap sofrası İspanyollar için.

1-0'ı, belki 2-0'ı bulursunuz ama o kadar. O arada İspanyollar da atar.

Sonra son 10 dakika eğer araya 2 gol sığdırırsa Sarı-Kırmızılı ekip, kahinin dediği gibi 4-1'i, son topta da 5-1'i bulur. Çünkü Umut, Drogba, Nordin (Amrabat), Wesley(Snejder) ne yapacağı inanın belli olmayan isimler.

Herşeyi yaparlar; hiçbir şey yapamayabilirler...

O yüzden turu getirecek skor 3-0 ve uzatmalar değil, 2-3 gol son 5 dakikada atılacak 5-1'dir.

Olmaz mı?

Olmaz, olmaz diye birşey yok.

Ama bu 5 gol mucizeler dükkanında, tezgahın altına saklanan kutu gibi birşey.