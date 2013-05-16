Balotelli: 'Irkçılık yapılırsa sahayı terk edeceğim'

Milan ile Roma arasında oynanan Serie A maçında ırkçı tezahürata maruz kalan Mario Balotelli'nin sabrı taşma noktasında.

Gana asıllı İtalyan futbolcu, "Bir daha rakip taraftarlardan ırkçı tezahürat duyacak olursam, kesinlikle sahayı terk edeceğim" dedi.

Balotelli, "Aslında çıkıp gidecektim ama oyunda zorlandığımız için kaçtığımı zannetmelerini istemedim" diye konuştu.

Serie A'da maçında Roma taraftarlarının yaptığı tezahürattan dolayı hakem oyunu 2 dakika durdurdu. Hakem statta ırkçılığa karşı bir açıklama da yaptırdı.

Oyunun durdurulduğu sırada Milan 10 kişi kalmıştı.

Karşılaşma anında takım arkadaşı Ganalı Kevin Prince Boateng ile sahayı terk edip etmeme hakkında konuştuklarını belirten Balotelli, sonrasında kalıp takımın kazanmasına yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Balotelli, "Bundan önce böyle bir durum yaşanırsa umursamayacağımı söylemiştim ancak fikrimi değiştirdim. Eğer bir daha oynadığım maçta böyle bir durum yaşanırsa sahayı terk edeceğim" dedi.

Roma taraftarları arasında rkçı bir kesimin varlığı biliniyor.

Başkentin sarı kırmızılı takımı son Milan maçında yaşananlar nedeniyle para cezası da aldı. Kulübe 50 bin euro para cezası kesildi.

Ancak FIFA Başkanı Sepp Blatter, İtalya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi'nin bu kararını eleştirdi: "Federasyon bu olay için yeterli inceleme yapmadı. Sadece maddi yaptırım cezası vermek kabul edilemez. Karardan memnun değilim; bu konuyu İtalya Futbol Federasyonu ile görüşeceğim."

Balotelli sürekli ırkçılık mağduru

Balotelli, dört yıl Inter'de top koşturduktan sonra, 2010'da Manchester City'ye transfer olmuştu. Bu yıl ara transfer döneminde Inter'in ezeli rakibi AC Milan'a imza attı.

Şubat sonundaki Milano derbisinde, Inter taraftarları Milan'ın yeni transferi Mario Balotelli'ye karşı ırkçı tezahüratta bulunmakla suçlanmıştı.

Konuyu ele alan Serie A disiplin komitesi suçlamaları haklı buldu ve Inter'i 50 bin euro para cezasına çarptırdı.

Inter, Şubat başındaki Chivo maçında da, taraftarlarının Balotelli'yi hedef alan ırkçı tezahüratları nedeniyle, 15 bin euro para cezasına çarptırılmıştı.

Daha sonra, Tottenham hocası Andre Villas-Boas da, oyuncularına San Siro'da yapılan tezahürat nedeniyle, Inter'in cezalandırılmasını istedi.

Mart ayındaki maç sırasında Londra takımının golcüsü Adebayor ve takımın diğer siyah futbolcularına yönelik ırkçı tezahürat yapıldığı ileri sürüldü.

Taraftarları ırkçı tezahüratta bulunduğu için para cezasına çarptırılan Inter'in itibarı da önemli bir darbe almış durumda.

Ancak sorunun çok daha yaygın olduğu genel kanı.

İtalyan futbolunda ırkçı tezahürat

AC Milan'ın Başkan Yardımcısı Paolo Berlusconi de, Balotelli'ye karşı ırkçı ifadeler kullanmakla suçlanmıştı.

Lazio da, taraftarlarının çıkardığı olaylar nedeniyle, geçen Şubat ayında iki Avrupa maçını seyircisiz oynama cezası almıştı.

Lazio buna ek olarak 40 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Lazio bu sezon Tottenham ile oynadıkları Avrupa Ligi maçında taraftarlarının ırkçı davranış ve tezahüratları nedeniyle 120 bin euro para cezasına çarptırılmıştı.

Bu sezon Lazio taraftarları UEFA tarafından dört kez ırkçılıktan suçlu bulundu.

Geçtiğimiz Ocak ayında Pro Patria takımıyla oynanan bir hazırlık maçında da Milanlı Kevin Prince Boateng'e ırkçı tezahürat yapılmıştı.

Ganalı oyuncuyla birlikte tüm takım arkadaşları sahayı terk etti.

Boateng, Juventus'la oynadıkları maçta da bu tip tezahüratlara maruz kalırken, Torino ekibi İtalya Futbol Federasyonu tarafından para cezasına çarptırıldı.

Soruna çözüm arayışları

Tottenham'ın kalecisi Brad Friedel, tartışmalı Inter maçından sonra İtalyan futboluna sert eleştirilerde bulunmuştu.

Friedel, İtalyan futbolundaki ırkçı tavırların, ülkenin "altyapısından ve eğitim sisteminden" kaynaklandığını söyledi.

Kariyeri boyunca Türkiye de dâhil, pek çok ülkede oynayan 41 yaşındaki tecrübeli kaleci, FIFA ve UEFA'nın İtalya'daki ırkçı tezahürat sorununu çözmekte zorlanacağı kanısında.

FIFA Başkanı Blatter ise iki hafta içinde düzenleyecekleri FIFA Kongresi'nde ırkçılığa karşı herkesi bağlayıcı çözümler üreteceklerini söylüyor.

Blatter, 31 Mayıs'taki kongrenin ardından alınacak kararların, FIFA'ya bağlı 209 federasyon için bağlayıcı olacağını ve öngörülen yaptırımların yürürlüğe gireceğini kaydetti.