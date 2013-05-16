Rafael Benitez kupayla veda ediyor

Benfica'yı son saniyelerde gelen golle 2-1 yenerek Avrupa Ligi Şampiyonluğu'nu elde eden Chelsea'de oyuncular, geçici menajerleri Benitez'i de kupayla uğurlaşmış oldu.

Liverpool'da görev yaptığı dönemde de Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanan İspanyol teknik adam, Roberto Di Matteo’nun yerine getirilmesinden bu yana Chelsea taraftarlarıfanları tarafından kabul görmemişti.

Avrupa liginde Chelsea’yi zafere götüren Benitez için, takımın başarılı defans oyuncusu Cahill ''Çok önemli bir kupayı kazandık, ligde de daha iyi bir yerdeyiz. Bu başarılardan dolayı Benitez’in hakki teslim edilmeli'' dedi.

İngiltere liginde çok büyük bir mucize yaşanmazsa Chelsea gelecek sene Şampiyonlar Ligi ön elemelerindeki yerini garantiledi.

Kaleci Petr Cech, takım arkadaşı Cahill’in sözlerine katıldığını söylerken hocasından övgüyle bahsetti.

Cech ''Benitez geldiğinden beri kendimizi geliştirmek zorunda olduğumuzu söylüyoruz. Kupayı kazanmak istedi. Başardık'' dedi.

53 yaşındaki teknik adam gelecek sezon İngiltere'de başka bir kulüpte görev almak istediğini söyledi.

Benitez ''Sezonu ilk üçte bitirmek istiyorduk ve oynamak istediğimiz iki finalden birini kazandık. Ayrıca iki yarı finale çıktık'' dedi.

''Geçiş sürecinde kısıtlı, genç bir kadroyla ve diğer tüm problemlere rağmen bugün burada olmak güzel'' görüşünü dile getiren İspanyol teknik adam, bu koşullarda kupa kazanmanın kolay olmadığının farkedilmesi gerektiğini söyledi.

İlk yarısı Torres ve Cardozo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren maçın ikinci yarısında Branislav İvanoviç'in golüyle öne geçen İngiliz ekibi böylece arka arkaya iki sezon Avrupa kupası kazanmış da oldu.

Benitez “Zor bir maçtı. Benfica’nin iyi bir takım olduğunu ve baskılı oynayacaklarını biliyorduk” dedi.

Teknik adam “Ama ikinci yarıda durumu lehimize çevirmeyi bildik” diye devam etti.

2004 yılında Valencia’da UEFA kupasını kaldıran, 2005 yılında da Liverpool’a Şampiyonlar Ligi sevincini yasatan Benitez, Chelsea taraftarlarının gönlünü kazanamaması konusunda ise, bu başarılardan sonra durumun değişeceğini umduğunu söyledi.

Benitez ''Herkesin farklı düşünceleri var ama Chelsea fanlarından başarılarımızı tebrik eden çok fazla sayıda destek mesajı alıyorum'' dedi.