'Ketum milyarder'in Chelsea'deki 10 yılı

Roman Abramoviç'in futbol felsefesi ne?

Ketum Rus milyarder Chelsea'nin sahibi olarak geçirdiği 10 yıl boyunca sadece bir kez röportaj verdi.

Abramoviç'in yaygın imajı, dokuz menajeri görevden alan ve transfere toplam 700 milyon sterlin harcayan sabırsız ve acımasız kulüp sahibine işaret ediyor.

Ama 46 yaşındaki Abramoviç için altı yıl çalışan Frank Arnesen, tanıdığı Abramoviç'in bu olmadığını söylüyor.

Arnesen, Abramoviç'in genç oyuncuların geliştirilmesine gönülden inanan, takımının çekici bir futbol oynamasını isteyen, düşünceli ve attığı her adımı düşünen biri olduğunu anlatıyor.

Arnesen, 2005'ten 2011'e dek Chelsea'nin başlıca genç yıldız avcısıydı ve kulübün genç takımlarından sorumluydu.

Arnesen, 'genç takımların maçlarını izlemeye gelen, bundan gerçekten keyif alan ve daha sonra takımı kutlayan' bir kulüp sahibinden bahsediyor.

Chelsea'deki çelişki

Abramoviç'in Chelseasi'ndeki çelişki de tam bu. Bir yanda, Chelsea'nin Cobham'daki eğitim merkezi ve akademisine 20 milyon sterlin, Arnesen'i Tottenham'dan koparmak milyonlarca sterlin veren, kulübün genç yıldızlar yetiştirmesiyle yakından ilgilenen bir Abramoviç var.

Sonuçsa etkileyici. Chelsea'nin genç takımı son altı Federasyon Kupası finalinin dördünde oynadı. Ayrıca, müthiş genç yeteneklere sahip oldu.

Ama öbür yandan akademinin hiçbir mezunu Abramoviç'in 10 yılında A takımında kalıcı olamadı.

Son Premier Lig sezonunda da, hiçbir 21 yaş altı İngiliz oyuncu takıma giremedi.

Abramoviç'in ilk menajeri Claudio Ranieri, bir zamanlar Rus işadamının 'futbol hakkında hiçbir şey bilmediğinden' şikayet ediyordu.

Arnesen de bunu kabul ediyor ve 'Roman geldiğinde futbol hakkında çok fazla şey bilmiyordu' diyor. Ama 'Abramoviç'in çok zeki bir olduğunu ve oyunu öğrenmek için çok çaba harcadığını da' ekliyor hemen.

Abramoviç'in öğretmeni de, daha önce PSV Eindhoven'ın genç yıldız avcılığını yapan ve Brezilyalı efsane oyuncular Romario ve Ronaldo'yu keşfeden 78 yaşındaki Hollandalı futbol adamı Piet de Visserdi.

'Futbolu öğrendi'

Arnesen, 'Roman, futbol bilgisini Piet ile geliştirdi. Piet, 2004 yazında haftalarca saha dizilişlerini, başarı için gerekenleri ve işe gençlerle başlaması gerektiğini anlattı. Çok çabuk öğrendi ve bu konuda ciddiydi. Sadece Chelsea'yi satın alıp nasıl gideceğini görmek istemiyordu. O zaman futbol öğrenmek için çok çalışmıştı' diyor.

O zaman Tottenham'ın futbol direktörü olan Arnesen'i tavsiye eden de De Visserdi. Chelsea'nin Tottenham'la sözleşmesi olan Arnesen'in serbest kalması için 8 ila 10 milyon sterlin ödediği tahmin ediliyor.

Arnesen, 'Roman en iyi akademiyi ve yıldız avcılarını istiyordu ve bunu yapmak için doğru insanın ben olduğunu düşündü' diyor.

Arnesen döneminde Chelsea dünya çapındaki genç yetenekleri kazanmak için agresif davranıyordu. 18 yaşındaki John Obi Mikel'in transferi için Manchester United'la mücadele ettiler ve Gael Kakuta'nın tranferi için Fransız ekibi Lens'a tazminat ödediler.

Dokuz yaşından büyük takımlar aynı şekilde oynuyordu ve Arnesen ile De Visser'in Chelsea'nin oyun tarzıyla ilgili olarak Abramoviç'in üzerinde büyük bir etkisi vardı.

Ama bu ikilinin Abramoviç üzerindeki etkisi, Jose Mourinho'yla arasında görüş ayrılığı yarattı.

Mourinho'yla görüş ayrılığı

Mourinho'nun üst üste iki kez lig şampiyonu olması ve iki Lig Kupası kazandırmasına karşın, Abramoviç Mourinho'nun bazı transferlerini onaylamıyor, oyun tarzından hoşlanmıyor ve akademiden çıkan genç yeteneklere daha çok şans verilmesi gerektiğini düşünüyordu.

Temmuz 2006'da Arnesen tüm transferlerden sorumlu hale getirildi. Bu durum Mourinho'yu öfkelendirmiş ve De Visser bir Hollanda dergisine, 'Abramoviç büyük yıldızlara milyonlar harcamaktan bıktı' demişti.

Eylül 2007'de ipler koptu. Abramoviç Mourinho'nun çıkışlarından, oyun tarzından, futbol danışmanlarıyla ilişki kurmayı reddetmesinden bıkmıştı.

Daha sonra Avram Grant, Felipe Scolari ve Guus Hiddink kısa süreliğine takımın başına getirildi. Ama kısa sözleşme baskısı altındaki menajerler uzun vadeli düşünüp, gençlere şans veremiyordu.

Son altyapı yeteneği John Terry

Akademi ve A takımı arasındaki en güçlü ilişki 2009'da Carlo Ancelotti'yle kuruldu. Kakuta, Patrick Van Aanholt, Jeffrey Bruma ve Josh McEachran A takımına girdi.

Ama sezon sonu Ancelotti de görevden alındı. Önce Ande-Villa Boas, sonra da Claudio Ranieri geldi. Ama bu dört genç oyuncunun forma bulma şansları da azaldı.

Chelsea'nin alt yapısından yetişen ve A takımda kendini kanıtlayan son oyuncu Abramoviç gelmeden önce Ranieri'nin şans verdiği John Terry oldu.

Arnesen, 'Sonuçta önemli olan takımın kazandığı başarı. Kupalar kazanmalısınız ve Roman da Chelsea'de bunu yaptı. Premier Lig'de üç kez şampiyon oldular, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kupalarını kazandılar. Kendi cebinde belki 1 milyar sterlin harcadı. Buna saygı duymak gerek' diyor.