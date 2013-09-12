İngiltere'de maç bileti fiyatları düştü

BBC Spor'un araştırmasına göre İngiltere'nin en üst düzey dört futbol ligindeki bilet fiyatları ortalama yüzde 2,4 düştü.

BBC'nin araştırmasında İngiltere'deki beş, İskoçya'daki dört lig ve kadınlar Premier Ligi'ndeki 166 takımın bilet fiyatları incelendi.

Geçen yılki araştırmada, İngiliz liglerindeki futbol karşılaşmaları için alınabilecek en ucuz biletin ortalama fiyatının yüzde 11, bir başka deyişle enflasyonun tam dört katı oranında yükseldiği belirlenmişti.

Ancak bu yıl, en ucuz ve en pahalı biletlerle, kombine biletlilerin ortalama fiyatları düşerken, ortalama seyirci sayısında da yüzde 5'lere kadar varan düşüşler oldu.

Araştırmaya göre, İngiliz futbolundaki en pahalı biletleri yine Londra kulübü Arsenal sattı. Arsenal'in stadı Emirates'teki en pahalı biletin fiyatı 126 sterlini (380 TL) bulabiliyor. En ucuz biletse 26 sterline (80 TL) satıldı.

En pahalı Arsenal

Premier ligdeki en ucuz kombine bileti 299 sterline (900 TL) Manchester City sattı.

En pahalı kombine bilet de 1955 sterlinle (yaklaşık 5900 TL) yine Arsenal tarafından satıldı.

Geçen yıl Federasyon Kupasını kazanan Wigan'ın Başkanı Dave Whelan, ülkedeki mali durum nedeniyle kulüplerin bilet fiyatlarını arttırmasının zor olduğunu söyledi. Whelan, 'Bölgemizde işsizlik yüzde 8-9 dolaylarında. Bu ortamda futbol maçları için daha fazla para talep etmek imkânsız' dedi.

İngiliz futbol liglerinin genelinde bilet fiyatlarının düşmesine karşın, Premiere Lig'deki kombine biletlerin ortalama fiyatlarında yüzde 4,3'lük bir artış oldu.

Futbol Taraftarları Federasyonu Başkanı Malcolm Clarke yeni televizyon anlaşmasının Premier Lig kulüplerine toplam 600 milyon sterlin ek kaynak getirmesiyle, bilet fiyatlarındaki herhangi bir artışın meşru olmayacağını söyledi.

Clarke bu ek gelirin bilet fiyatlarında önemli bir indirim yapılmasına harcanmasını istedi. Ancak kulüpler bu yıl transfere toplam 630 milyon sterlinlik rekor bir harcama yaptı.

Premier Lig'de bilet fiyatlarının artmasına ve ekonomik problemlere karşın, geçen sezon ortalama seyirci sayısı yükseldi.