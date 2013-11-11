Armstrong: Şahsi ve maddi kaybım muazzam boyutta

Bisiklet yarışlarının yıldızıyken doping skandalıyla itibarı yerle bir olan Amerikalı sporcu Lance Armstrong ileride herhangi bir soruşturmada ''Yüzde 100 şeffaflık ve dürüstlük içinde'' ifade vereceğini söylüyor.

42 yaşındaki bisikletçi geçen Ocak ayında kariyeri boyunca kazandığı yedi Fransa Bisiklet Turu - Tour de France yarışında da doping yaptığını itiraf etmişti.

Armstrong, bir soruşturmaya çağrılırsa tamamen dürüstçe konuşacağını ama kendisini dinleyenlerin de adaletli davranmasını istediğini söylüyor.

Teksaslı sporcu, bisiklet kültüründe doping yapanlardan bazılarının ''tamamen görmezden gelindiğini'', diğelerine ise ''idam cezasının'' uygun görüldüğünü ileri sürüyor.

Amerikan Dopingle Mücadele Kurumu, ''spor tarihinin en sofistike, profesyonel ve başarılı doping programının ortaya çıkarıldığını'' söyleyerek Lance Armstrong'un kazandığı Tour de France madalyalarının hepsini Ağustos 2012 tarihinde geri almıştı.

125 milyon dolarlık servet

Ardı ardına yedi kez bisiklet yarışlarının en itibarlısı kabul edilen Tour de France'da kaydettiği ''galibiyetlerden'' önce, Lance Armstrong kansere karşı verdiği savaşı kazanmasıyla tanınmıştı.

Yetkililer Tour de France madalyalarının yanısıra Armstrong'un 2000 Sydney Olimpiyatları'nda aldığı bronz madalyayı da iptal etti.

BBC Dünya Servisi'ne özel bir mülakat veren Armstrong, sporculuğun zirvesindeyken 125 milyon dolar olarak tahmin edilen muazzam servetinin doping itirafının ertesinde tazminat davalarının tehdidi altında kaldığını söyledi.

Amerikalı bisikletçi, ''Çok zor bir dönemden geçtim. Spordaki konumum ve itibarım açısından ve üst üste binen tazminat davaları nedeniyle maddi yönden yüksek bir bedel ödedim. Hem şahsen hem de parasal olarak kayıplarım muazzam boyutta, ama bu sırada başkaları benim öyküm üzerinden zenginleşti.'' dedi.

Armstrong, bisiklet sporunda dopingin boyutlarını öğrenmek isteyenlerden tutarlı davranmalarını istediğini belirtiyor.

'İdamsa idam'

Amerikalı atlet, eğer diğer dopingciler de ''idam cezasını alacaksa, ben de alırım, göz yumulacaksa, bana da göz yummalarından mutlu olurum, ya da altı ay ceza verilecekse, ben de altı aylık cezamı alayım.'' diye konuştu.

Bisiklet sporunun uluslararası temsilcisi kurumun (UCI) yeni başkanı Brian Cookson, doping olaylarını bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarmak için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulacağını vaadediyor.

Cookson, komisyonun sadece Armstrong'un ifadesini dinlemeyeceğini ve mümkün olduğunca çok sayıda kişiyi soruşturmaya katmayı planladığını söylüyor.