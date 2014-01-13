Altın Top Cristiano Ronaldo'nun

Fifa'nın 2013 Altın Top (Ballon d'Or) ödülüne Real Madrid'in Portekizli forvet oyuncusu Cristiano Ronaldo değer görüldü.

Portekiz takımının da kaptanı olan Ronaldo, 2008'de de Yılın Futbolcusu seçilmişti. Cristiano Ronaldo, Altın Top ödülü için, Barcelona oyuncusu Lionel Messi ve Bayern Munich'te oynayan Fransız oyuncu Franck Ribery ile rekabet ediyordu.

Zürih'te yapılan törende, Brezilya'nın efsanevi oyuncusu Pele'ye de, 1977 yılında oyunculuğu bırakmış olmasına rağmen, Altın Top Onur Ödülü verildi.

Almanya'nın kalecisi Nadine Angerer de, yılın en iyi kadın futbolcusu seçildi.

Bayern Munich'in aski antrenörü Jupp Heynckes de, yılın çalıştırıcısı unvanını kazandı.

Bu yıl kaybeden Messi, son dört yıldır Altın Top ödülünü kazanıyordu. Ancak bu yıl kulübü ve milli takımı için oynadığı 56 maçta 66 gol atan Ronaldo, gözde adaylar arasında sayılıyordu.

Ronaldo, ödülü alırken hem kulübündeki, hem de milli takımdaki arkadaşlarına ve aile bireylerine teşekkür etti, "Onların çabaları olmasaydı bu mümkün olamazdı. Çok mutluyum zira bu ödülü kazanmak çok güç." dedi.

Efsanevi oyuncu Pele ise, ödülünü alırken, "Aileme ağlamayacağım diye söz vermiştim ama şu anda çok duygulandım. Birçok kupa ve ödül kazandım ama Altın Top'u alanları hep kıskanıyordum. Ben hiç alamamıştım çünkü Avrupa'da hiç oynamadım." dedi.