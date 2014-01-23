Roma’dan Lazio’ya küfürlü atkı özrü

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İtalyan başkentinin “düşman kardeş” futbol takımları Roma ve Lazio arasındaki gerginlik, Roma’nın yeni oyuncusu Michel Bastos’un yaptığı "gaf" yüzünden bir üst seviyeye taşındı.

Roma, önceki gün Juventus ile karşı karşıya geldiği İtalya Kupası maçından önce, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Ain takımından kiralanan Brezilyalı futbolcu Michel Bastos’u taraftarlara tanıttı.

Stadio Olimpico’da (Olimpiyat Stadyumu) oynanan maç öncesi Bastos sahadan tribünlerdeki taraftarları selamladı.

Ancak Bastos’un taraftarları selamlaması sırasında elinde tuttuğu atkı tartışma yarattı.

Atkıda, Roma’nın ezeli rakibi Lazio kulübüne yönelik bir küfür yer alıyordu. Roma destekçileri, “Lazio Merda” (B..tan Lazio) yazılı atkıyı futbolcularının elinde görünce memnuniyetlerini büyük bir sevgi gösterisiyle belli etse de olay tepki uyandırdı.

Roma özür diledi

“Lazio merda” atkısı Roma taraftarları tarafından sıkça kullanılsa da bir futbolcunun bu atkıyı takması kışkırtıcı olarak değerlendirildi.

Bastos’un küfürlü atkıyla çekilen görüntülerinin medyada yer almasıyla tepkiler artınca Roma kulübü özür dilemek zorunda kaldı. Roma’dan yapılan açıklamada “Bastos’a atkıyı tribünlerden attılar, üzerinde ne yazdığını fark etmedi. Kulübümüz ve Bastos adına özür diliyoruz” denildi.

Romalı yöneticilerin Lazio ekibini telefonla da arayarak üzüntülerini ilettiği belirtildi.

Ancak Lazio’yu “baş düşmanları” olarak gören Roma taraftarları, Bastos’un bu görüntülerini sahiplenip sosyal medyada büyük bir coşkuyla paylaşmaya devam ediyor.

Ezeli rekabet

Roma ve Lazio futbol kulüpleri, başkent Roma’nın düşman kardeş takımları olarak biliniyor. Romalı iki ekip arasındaki rekabet, karşılaştıkları maçlarda sıklıkla şiddet olaylarının çıkmasına da yol açıyor. “Derbi della capitale” (başkent derbisi) olarak bilinen Roma-Lazio maçlarında stadyum ve çevresinde yaşanan şiddet olaylarında birçok kişinin yaralanması artık sıradan hale gelmiş durumda.

Roma taraftarları, Lazio'luların Roma dışından geldiklerini savunarak başkentin esas takımının Roma olduğunu söylüyor, Lazio’lular ise kendi takımlarının 1900’de, Roma’nınsa 27 yıl sonra kurulduğunu hatırlatarak “önce biz geldik” diyor.

Her iki takımın da, faşist lider Benito Mussolini’nin projesi kapsamında inşa edilen Stadio Olimpico’yu kullanması da “başkent bizim” kavgasına bir de “bu stadyum bizim” çekişmesini ekliyor.

Roma taraftarları Lazio’luları “aşırı sağçı” hatta “faşist” olarak değerlendiriyor. Mussolini’nin Lazio’ya sempatisi ve sık sık maçlarına gitmiş olması Lazio’nun “Mussolini’nin takımı” olarak anılmasına yol açıyor. Lazio taraftarları da maçlarda sıklıkla sağ siyasi kanada yakın politik mesajlar içeren pankartlar açıyor.

Lazio’nun en tartışmalı pankartları arasında, 1998-99 sezonunda Roma’yla oynanan derbide açılan “Yeriniz Auschwitz, eviniz fırınlar” yazısı ve Roma’nın siyah futbolcularını hedef alan “Yahudilerin desteklediği siyahların takımı” afişi de yer alıyor.

Lazio’nun “küçük bir taraftar grubunun işi” dediği bu gibi olaylar Lazio-Roma çekişmesinin sağ-sol kavgasına benzetilmesine yol açsa da futbol yorumcuları Roma’nın en ateşli taraftarlarına da “solcu” denilemeyeceğini, onların da zaman zaman ırkçı hareketlerde bulunduğunu öne sürüyor.