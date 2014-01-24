Avustralya Açık'ta Nadal, Federer'i yendi

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Avustralya Açık tenis turnuvası tek erkeklerdeki son yarı final maçında Rafael Nadal, Roger Federer'i 3-0 yenerek finale çıktı.

Rafa lakaplı Nadal maçı 7-6 (7-4), 6-3 ve 6-3'lük setlerle kazandı.

27 yaşındaki Nadal ve 32 yaşındaki Federer bu maçta 33. kez karşı karşıya geldi.

İspanyol oyuncu maçtan sonra şöyle konuştu: "İyi oynadım. Muhtemelen turnuvadaki en iyi maçımı oynadım. Yarı finalde Roger'a karşı en iyi maçımı oynadığım için çok, çok, çok mutluyum."

Federer ise "Rafa'nın bana baskı yapmayı sürdürerek iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum." dedi.

Diğer yarı final maçında Stanislas Wawrinka, Tomas Berdych'i yenerek finale yükselmişti.

Nadal ve Wawrinka arasındaki final karşılaşması Pazar günü oynanacak.