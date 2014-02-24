NBA'de 'ilk açık eşcinsel basketbolcu'

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Jason Collins, Amerikan Basketbol Ligi NBA'da eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra forma giyen ilk basketbolcu oldu.

Brooklyn Nets ile Pazar günü 10 günlük sözleşme imzalayan Collins aynı gece Los Angeles'ta Lakers'a karşı mücadele etti.

35 yaşındaki pivot - geleneksel olarak en iri oyuncuların oynadığı mevki - sezon sonunda eşcinsel olduğunu açıklamıştı. Ancak Collins'in o dönemde bir takımla sözleşmesi yoktu.

2.13 metre boyundaki Collins, Nets'in 2000'li yılların başlarında NBA finallerine kalmasında önemli pay sahibiydi. Kulübün Genel Menajer Billy King, sözleşmeyle ilgili açıklamasında "Bu bir basketbol kararıydı. İçeride derinliğimizi artırmamız gerekiyordu, tecrübesi ve boyuyla onun doğru seçim olduğuna karar verdik" dedi. Bu arada, Missouiri Üniversitesi'nin yıldız oyuncusu Michael Sam de eşcinsel olduğunu açıklayan ilk NFL (Amerikan Futbol Ligi) oyuncusu olmaya hazırlanıyor. Sam, Üniversite Ligi'nde oynayan oyuncuların ulusal lige seçildiği seçmelere katılıyor. Geçen Mayıs'ta da Los Angeles Galaxy futbol takımının oyuncusu Robbie Rogers, profesyonel ligin eşcinsel olduğunu açıklayan ilk oyuncusu olmuştu.