ManU Premier Lig'in marka değerini düşürdü

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İngiltere Premier Ligi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Richard Scudamore ligin son şampiyonu Manchester United'ın bu yılki kötü performansının ligin marka değerine zarar verdiğini söyledi.

Bu yıl yeni teknik patronu David Moyes ile ligde aradığını bulamayan Mancester United yedinci sırada.

Tarihinde toplam 20 kez lig şampiyonluğu yaşayan takım lider Chelsea'nin 18 puan arkasında.

Richard Scudamore, "Bu iki ucu keskin bir kılıç. En popüler kulübünüzün durumu kötüyse bazı yerlerdeki ilgiyi ve izleyicilerinizi kaybediyorsunuz" dedi.

27 yıllık Alex Ferguson döneminden sonra takımın başına geçen Eski Everton Menajeri David Moyes, 31 lig maçının 10'undan yenik ayrıldı.

United Federasyon Kupası ve Lig Kupası'ndan da elendi.

Manchester United Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmayı başardı. Ancak çeyrek finalde Alman devi Bayern Munih'le karşı karşıya gelecekler.

Scudamore "Dünyanın dört bir yanında United'in yeniden kazanmaya başlamasını isteyen çok sayıda taraftar var." diye konuştu.

Premier Lig'in İngiltere dışındaki yayın gelirleri 2013-2016 arasında 2 milyar sterline ulaşacak.

Premier Lig'in İngiltere'deki yayın hakları Sky ve BT'ye geçen yıl 3 milyar Dolarlık rekor bir fiyata satılmıştı.