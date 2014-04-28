NBA'de ırkçılık iddiasına protesto

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Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers'ın oyuncuları, takım sahibi Donald Sterling'e ait olduğu iddia edilen ırkçı ifadeleri protesto etti.

Los Angeles Clippers'lı oyuncular pazar akşamı oynanan Golden State Warriors maçı öncesinde üzerlerindeki Clippers formalarını çıkartıp sahanın ortasına bıraktı.

Ardından, ters çevirerek takım logosunu gizledikleri kırmızı tişörtlerle ısındı.

Oyuncular maça da siyah kol bantı ve siyah çoraplarla çıktı.

Hidayet Türkoğlu'nun da forma giydiği takımın 33 yıldır patronu olan Donald Sterling ise maça katılmadı.

İddialar, takımın sahibi Donald Sterling ile kız arkadaşı arasında geçtiği öne sürülen 10 dakikalık bir ses kaydına dayanıyor.

Kayıtta Sterling'in kız arkadaşına sosyal paylaşım sitesi Instagram'da Magic Johnson ile çekilmiş fotoğrafını yüklediği için kızdığı, kız arkadaşından siyahilerle olan ilişkilerini ortaya dökmemesini istediği iddia ediliyor.

Sterling'in ayrıca kız arkadaşından siyahi arkadaşlarını maçlara getirmemesini istediği öne sürülüyor.

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Obama'dan kınama

Asya turunda olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Los Angeles Clippers patronuna ait olduğu iddia edilen ifadelerin "cahilce ve saldırganca" olduğunu söyledi. Obama "Cahiller konuşup cahilliklerinin reklamını yapmak istiyorlarsa bir şey yapmamıza gerek yok, bırakın konuşsunlar" dedi.

Kayıtlar hakkında "rahatsız edici" açıklamasını yapan NBA de, kayıtlardaki sesin Sterling'e ait olup olmadığına dair soruşturma başlatıyor.

Magic Johnson'dan tepki

Kayıtlarda adı geçen NBA'in unutulmaz basketbolcularından Magic Johnson da ifadelere sert tepki gösterdi.

Johnson, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Donald Sterling sahibiolduğu sürece bir daha hiç bir Clippers maçına gitmeyeceğim" yazdı. Johnson ESPN kanalına yaptığı açıklamada da "Sterling ile arkadaştık, ama söylediği iddia edilen sözlere toplumumuzda ve NBA'de yer yok" dedi.

NBA'in bir diğer unutulmaz yıldızı ve Charlotte Bobcats takımının sahibi Michael Jordan da iddialar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. İfadelere çok öfkelendiğini belirten Jordan; "Oyuncularının çoğu Afro- Amekian olan bir ligde, hiç bir ayrımcılığa tolerans gösteremeyiz" dedi.

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"İfadeler görüşlerimi yansıtmıyor"

Clippers'in 80 yaşındaki patronu Sterling, TMZ haber magazin sitesinde yayınlanan ses kaydındaki ifadelerin 'görüşlerini yansıtmadığını' belirtti.

Donald Sterling ve Los Angeles Clippers adına yapılan yazılı açıklama şöyle: "TMZ'de yayınlanan kayıtların yasal ya da değiştirilmiş olup olmadığını bilmiyoruz. Kayıtta sesi duyulan- TMZ'ye kaydı verenin de o olduğuna inandığımız- kadın, Sterling ailesinin açtığı bir davanın sanığıdır. Israrla vurgularız ki kayıttaki ifadeler Donald Sterling'in kendi görüş, inanç ve duygularını yansıtmıyor".