NBA'den Clippers'ın sahibine ömür boyu men cezası

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Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, "ırkçı" sözler sarfettiği gerekçesi ile Los Angeles Clippers takımının sahibi Donald Sterling'i ömür boyu ligden men etti. Sterling ayrıca 2 buçuk milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Kararı salı günü bir basın toplantısı düzenleyen NBA Başkanı Adam Silver açıkladı. Silver ayrıca Sterling'i takımı satmaya zorlayacağını söyledi.

NBA'in, kuralları gereği en ağır cezayı verdiği Sterling maçlara giremeyecek, lig ile ilgili toplantılara da katılmayacak.

Daha önce de Los Angeles Clippers'ın sponsorlarından 15'i, takımla olan sponsorluk anlaşmalarını ya askıya almış, ya da tamamen iptal etmişlerdi.

Bu şirketler arasında Mercedes Benz, KIA, Burger King, State Farm ve Samsung da yer alıyor.

Sterling'in kız arkadaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde "ırkçı" sözler sarfettiği bildiriliyor.

Amerikan haber magazin sitesi TMZ'de yayınlanan ses kaydında, Sterling'in kız arkadaşına sosyal paylaşım sitesi Instagram'da NBA efsanesi Magic Johnson ile çekilmiş fotoğrafını yüklediği için kızdığı yazmış, kız arkadaşından siyahlarla olan ilişkilerini açıklamamasını istediği iddia edilmişti.

Sterling'in kız arkadaşından ayrıca, siyah arkadaşlarını maçlara getirmemesini istediği öne sürülmüştü.

80 yaşındaki Sterling Los Angeles Clippers'ı 1981'de 12 milyon dolara satın almıştı.

Oyunculardan protesto

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Sterling'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının ortaya çıkmasının ardından Los Angeles Clippers takımının oyuncularından da tepki gelmişti.

Oyuncular son play-off maçı öncesinde formalarını ters çevirerek giymiş ve takımın logosunu saklayarak Sterling'i protesto etmişlerdi.

Hidayet Türkoğlu'nun da formasını giydiği Los Angeles Clippers, Batı Konferansı play-off ilk turunda Golden State Warriors ile sabaha karşı beşinci kez karşı karşıya gelecek. Seride halen 2-2'lik eşitlik var.