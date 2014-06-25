Rakibini ısıran Suarez internet fenomeni oldu

Telif hakkı AFP

Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'in, dünkü maçta rakibi İtalyan savunma oyuncusu Giorgio Chiellini'yi ısırması internette de en çok konuşulan konulardan biri oldu.

FIFA'nın hakkında disiplin soruşturması başlattığı Suarez, Uruguay televizyonuna yaptığı açıklamada kendisini "Sahada bu tarz olaylar olur, çok büyütmemek gerek" sözleriyle savunmuştu.

Chiellini ise Suarez için "yılan" dedi.

Suarez, Liverpool formasıyla 2013'te, Ajax formasıyla da 2010'da yine rakiplerini ısırdığı için ceza almıştı.

Dünya Kupası'nda, İtalya ile karşı karşıya geldikleri maçta yine rakibini ısıranı Suarez internette de 'fenomen' oldu.

Twitter kullanıcıları aşağıdaki fotoğraf ve uyarlamaları paylaştı:

Telif hakkı BBC World Service

Telif hakkı BBC World Service

Telif hakkı BBC World Service

(Luis Suarez'e Dünya Kupası'nın geri kalanı boyunca bunu takması söylendi.)

(Yine Suarez...)