200 Ganalı taraftar Brezilya'ya sığınma başvurusu yaptı

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Brezilya polisi, Dünya Kupası maçlarını izlemek için ülkeye gelen 200 kadar Ganalı taraftarın sığınma başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Ganalı taraftarlar, Müslüman olduklarını ve Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki çatışmalardan kaçtıklarını söylüyor.

Ganalı grup, sığınma başvurularını ülkenin en zengin kentlerinden biri olan Caxias do Sul'da yaptı.

Polis yetkilileri turnuva sona erinceye kadar bin kadar Ganalının daha sığınma başvurusunda bulunmasını beklediklerini söyledi.

Brezilyalı yetkililer, bu kişilerin çoğunun çalışmak için ülkeye geldiğine inanıyor. Ganalı taraftarların Katolik kilisesinin yardım ettiği belirtiliyor.

Caxias do Sul, Gana milli takımının maçlarını yaptığı kentlerden en az 1600 kilometre uzakta.

Bu kentin yabancı işçilerin akınına uğradığı, bölgede korsan CD ve sahte saat satan çok sayıda Senegal ve Haiti vatandaşının olduğu belirtiliyor.

Brezilya yasaları, potansiyel mültecilere sığınma başvurusunda bulunmaları halinde çalışma izni veriyor.

"Siyah Yıldızlar" olarak bilinan Gana takımı, turnuvada ABD ve Portekiz'e yenildi, ancak kupa finalisti Almanya'yla berabere kaldı. Takım grup aşamasında elendi.