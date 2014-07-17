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Dünya Kupası'nı kazanan Almanya milli takımının ve Bayern Münih'in başarılı orta saha oyuncusu Toni Kroos Real Madrid'e transfer oldu.

24 yaşındaki Kroos İspanyol kulübüyle altı yıllık sözleşme imzaladı.

Kroos, sağlık testinden geçirildikten sonra öğleden sonra Bernabeu Stadı'nda taraftarlara tanıtılacak.

İspanyol medyası Alman futbolcu için Real Madrid'in Bayern Münih'e 25 milyon euro ödeyeceğini yazdı. Kroos'un alacağı ücret ise açıklanmadı.

Bayern Münih ile bir yıl daha sözleşmesi olan Kroos'un adı İngiltere'nin Manchester United takımıyla da anılıyordu.

Transfer sonrası ise Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge Kroos'a kulübe hizmetleri için teşekkür edip, başarılar diledi.

16 yaşında Bayern Münih'deydi

Bayern Münih 2006'da henüz 16 yaşındayken Kroos'u Hansa Rostock takımından transfer etmişti.

Kroos 2012-2013 sezonunda tarihi bir başarıya imza atarak aynı sezonda Şampiyonlar Ligi, Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonu olan takımda yer almıştı.

Yıldız futbolcunun kariyerinde toplam bir FIFA Dünya Kulüpler Kupası, bir UEFA Süper Kupası, bir Şampiyonlar Ligi, üç Almanya Ligi ve üç Almanya Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Kroos, Almanya Birinci Ligi Bundesliga'da 173 maçta, 10'u bir buçuk yıl kiralık olarak forma giydiği Bayer Leverkusen'de olmak üzere 23 gol attı.

Son olarak Dünya Kupası'nı kazanan Almanya'nın tüm maçlarında forma giyen Kroos turnuvada iki de gol atmıştı.