LA Clippers satıldı

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Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer ABD Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers'ı satın aldı.

LA Clippers'ın eski sahibi Donald Sterling, ırkçı ifadeler kullandığı bir telefon konuşması basına sızdıktan sonra NBA yönetimi tarafından ömür boyu ligden uzaklaştırılma cezası almıştı.

Sterling'in tartışmalı olduğu karısı Shelly Sterling ise takımı satacağını açıklamış ve eski Microsoft CEO'su Ballmer Clippers ile ilgilendiğini açıklamıştı.

Ancak Donald Sterling satış sürecine karşı çıkmış ve mahkemeye götürmüştü.

Mahkeme verdiği kararda Shelly Sterling'in takımı satmaya yetkisinin olduğuna hükmetti.

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Böylece, LA Clippers'ın Ballmer'a 2 milyar dolara satışının önü de açılmış oldu.

Clippers'ı daha iyi ve örnek bir basket takımı haline getirme fırsatı yakaladım. Çok ama çok heyecanlıyım. Steve Ballmer - LA Clippers'ın yeni sahibi

Mahkeme kararının ardından konuşan Ballmer, "Clippers'ı daha iyi ve örnek bir basket takımı haline getirme fırsatı yakaladım. Çok ama çok heyecanlıyım" dedi.

Ballmer'ın avukatları anlaşmayı sonlandırmak için hazır durumda beklediklerini söyledi ve mahkeme kararının ardından dakikalar içerisinde satış işleminin gerçekleştiğini ifade etti.

Irkçı sözleri basına sızan Donald Sterling, LA Clippers takımı içerisinde de huzursuzluk yaratmıştı. Takımın koçu Doc Rivers, Sterling'in takımın sahibi olmaya devam etmesi durumunda istifasını vereceğini söylemişti.

Takımın yıldız oyun kurucusu ve NBA Oyuncular Birliği Başkanı Chris Paul ise, Sterlin görevde kalırsa maçlara çoıkmayacağını ve takım arkadaşlarını da kendisine destek vermeleri için ikna etmeye çalışacağını söylemişti.