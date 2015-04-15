Klopp Borussia Dortmund'dan ayrılıyor

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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Jurgen Klopp sezon sonunda Bundesliga kulübünü terk edeceğini söyledi.

47 yaşındaki Alman hoca 2018 yılına kadar olan sözleşmesinin feshini istedi.

Klopp "Yorulmuş değilim, başka bir kulüple de temas içinde değilim ama hocalığa ara verme niyetim de yok" dedi.

Klopp'un adı sık sık Premier Lig kulüpleri ile anılıyordu

Başarılı performans

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Klopp 2008 yılından bu yana Dortmund'un hocası.

Bu süre boyunca iki lig şampiyonluğu kazandı ve 2012-13'de ekibini Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.

Şu anda ise Borussia Dortmund lider Bayern Münih'in 37 puan arkasında.

"Doğru karar"

Klopp yaptığı basın toplantısında şunları söyledi:

"Ben her zaman bu olağanüstü kulüp için artık doğru teknik direktör olmadığıma inandığımda bunu söyleyeceğimi kaydettim. Gerçekten de bunun doğru karar olduğunu düşünüyorum. Bu kulüp yüzde yüz doğru hocayı hak ediyor."

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Mario Götze ve Robert Lewandowski'nin Bayern Münih'e gidişine atıfta bulunan Klopp, "Geçen birkaç yıl içinde bazı oyunculara ilişkin kararlar geç alındı ve tepki verecek zaman olmadı" dedi.

Avrupa'da en yetenekli antrenörlerinden birisi sayılan Klopp Dortmund'a bir sezonda iki kupa kazandıran ilk hoca olmuştu.