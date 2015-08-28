Fotoğraflarla: Usain Bolt'un zor anları

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Jamaikalı atlet Usain Bolt Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede kazandığı zaferin ardından bir kameraman tarafından düşürüldü.

Bolt, Pekin'de düzenlenen şampiyonadaki zaferini kutlarken kameraman aracının kontrolünü kaybedince Bolt'un üzerine düştü.

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Bolt geriye doğru bir takla attıktan sonra yine ayakları üzerinde durmayı başardı. Ayak bileğini kısa bir süre ovup, kutlamalara geri döndü.

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Jamaikalı atlet daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada "Kaza olur. Birkaç kesiğim var ama idmanlarda kendi kendime geçirdiğim sakatlıklardan çok farklı değil. İyileşeceğim" dedi.

Telif hakkı BBC World Service

Telif hakkı BBC World Service

Telif hakkı BBC World Service

Telif hakkı BBC World Service

Telif hakkı BBC World Service