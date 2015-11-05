Benzema'ya seks kasetiyle şantaj soruşturması

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Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema hakkında, bir başka Fransız milli futbolcunun seks kasetiyle tehdit edilmesi olayında parmağı olduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Dün geceyi gözaltında geçiren futbolcu Versailles'daki mahkemede hâkim karşısına çıktı.

Polis, Benzema'nın milli takımdan arkadaşı Mathieu Valbuena'dan para sızdırılmasında rol oynadığı iddialarını araştırıyor.

AFP Haber Ajansı'na bilgi veren bir kaynak 27 yaşındaki Benzema'nın olaya karıştığını itiraf ettiğini söyledi.

AFP'nin haberine göre Benzema polise "bir çocukluk arkadaşı" adına Valbuena'ya kasetten bahsettiğini söyledi.

Fransız medyası, Benzema'nın kaseti geçen ay başında Ermenistan ve Danimarka'ya karşı oynanan maçtan önceki idmanda gündeme getirdiğini söylüyor.

Ancak Benzema'nın arkadaşça öğüt vermek için mi, yoksa takım arkadaşını şantajcılara para ödemeye ikna etmek için mi kasetten bahsettiği henüz bilinmiyor.

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Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Decshamps, iki oyuncuyu da kadro dışı bıraktı.

Savcılıktan yapılan açıklamada Benzema hakkında şantaj girişimi ve bir suç komplosuna karışmaktan resmen soruşturma açıldığı vurgulandı.

Fransız yasalarına göre bir şüphelinin soruşturmaya dahil edilmesinden sonra, bir yargıç resmen suçlama yöneltmek için yeterli kanıt olup olmadığına karar veriyor.

Beş yıl hapis alabilir

Benzema'ya resmen suçlama yöneltilir ve ünlü yıldız mahkûm edilirse en az beş yıl hapis cezası alabilir.

Bu arada mahkeme Benzema'nın Valbuena ve davada adı geçen diğer kişilerle iletişim kurmasını yasakladı.

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Fransız medyasındaki haberlere göre şantajcılardan biri, komploya futbolcuyu da dahil edebilmek için Benzema'nın bir akrabasını aradı.

Birilerinin Valbuena'ya ellerinde seks videosu olduğunu söylemesinden sonra üç kişi gözaltına alındı.

Avukatı Sylvain Cormier, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada Benzema'nın olayda hiçbir rol oynamadığını ve adını temize çıkartmaya çalıştığını savundu.

Benzema daha önce de polis soruşturması geçirmişti.

Geçen yıl Benzema ve yine Fransa Milli Takımı'ndan arkadaşı Franck Ribery küçük yaşta bir seks işçisiyle yattıkları suçlamasından aklandılar.

Suçlamada adı geçen küçük yaştaki seks işçisi, daha sonra televizyon yıldızı ve moda tasarımcısı oldu.