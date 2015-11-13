Golden State Warriors, NBA efsanelerinin arasına girer mi?

Telif hakkı AFP

Ne LeBron James ne de Kobe Bryant; NBA'de artık yeni bir isim hüküm sürüyor: Geçen yılın şampiyonu Golden State Warriors, yıldız oyun kurucu Stephen Curry önderliğinde ligin yenilgisiz tek takımı.

Perşembe akşamı Minnesota Timberwolves'u 129 - 116 yenen takım, sezona 10 galibiyet 0 mağlubiyetle başlamış oldu.

Curry maçı 8 üçlük isabet ve toplam 46 sayıyla tamamladı. Sadece ilk periyotta 21 sayı bulan Curry, maç başına 33 sayıyla ligin de sayı kralı.

2015 - 2016 sezonu Golden State Warriors Stephen Curry 33,3 sayı

5,3 ribaund

5,6 asist AFP

Warriors'un 10-0'lık sezon başlangıcı, NBA tarihindeki efsane takımları da anımsatıyor.

NBA'in en iyi 5 sezon başlangıcı

5. 1997 - 98 Los Angeles Lakers: 11 - 0

Üç sezon üst üste şampiyon olarak 2000'li yılların ilk yarısını domine eden Lakers takımının doğduğu yıl. Ligin en ürkütücü pivotu Shaquille O'Neal ve genç Kobe Bryant'ın birlikte geçirdiği ikinci sezon.

1997 - 98 sezonu Los Angeles Lakers Shaquille O'neal 28,3 sayı

11,4 ribaund

2,4 blok AFP

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Lakers Play-Off'larda da maçları domine etmeye devam etmişti. Ta ki John Stockton - Karl Malone ikilisiyle Batı finalinde karşılaşana kadar.

O sezon belki de gençliğin enerjisine karşı tecrübenin en büyük galibiyetlerinden birisini alan Jazz, Lakers'ı dört maçlık seride 4 - 0 eleyerek NBA finaline yükselmişti.

4. 1964 - 65 Boston Celtics: 11 - 0

Hala NBA'in en çok şampiyonluk kazanan takımı olan Boston Celtics olmadan herhangi bir 'en iyiler' listesi hazırlamak zor. 1964 -65 sezonunda Los Angeles Lakers'la kıyasıya rekabet eden Celtics takımını ribaund makinası Bill Russell ve 6. adam görevini yeniden tanımlayan John Havlicek sürüklüyordu.

O efsane takımı aynı galibiyet serisine sahip olmasına karşın Lakers'ın önüne taşıyan şey ise o sezon NBA şampiyonluğuna ulaşmış olmaları.

1964 - 65 sezonu Boston Celtics Bill Russell 11,4 sayı

19,5 ribaund

4,3 asist AFP

3. 1996 - 97 Chicago Bulls: 12 - 0

NBA'in gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Michael Jordan'lı Bulls, 96 -97 sezonuna büyüleyici bir sezonun ardından başlamıştı. Hala kırılamayan 72 galibiyet 10 mağlubiyetlik sezon rekorunun ve şampiyonluğun ardından Bulls ile Jordan kaldıkları yerden devam ediyordu.

Sezona üst üste 12 maç kazanarak başlayan Chicago, NBA şampiyonluğuna da ulaşmayı başarmıştı.

Ancak her güzel rüyanın bir sonu vardı ve bu sezon aynı zamanda Jordan'ın Bulls formasını son kez giyişi oldu. Chicago, o günden beri bir daha NBA finali göremedi.

1996 - 97 sezonu Chicago Bulls Michael Jordan 29,6 sayı

5,9 ribaund

4,3 asist AFP

2. 2002 - 03 Dallas Mavericks: 14 - 0

Dirk Nowitzki, Steve Nash ve Michael Finley üçlüsünün rekora bir adım yaklaştığı sezonda play-off'lara kadar her şey yolunda gidiyordu.

2000'li yıllarda rekora yaklaşabilen tek takım olan Dallas bir önceki sezonu da domine etmiş ve artık daha tecrübeli hale gelmişti.

2002 - 2003 sezonu Dallas Mavericks Dirk Nowitzki 25,1 sayı

9,9 ribaund

3,2 asist AFP

Ancak Tim Duncan ve San Antonio Spurs Batı finallerinde Dallas'ın şampiyonluk hayallerini sonlandırdı.

Nowitzki'nin şampiyonluk yüzüğünü takmak için 8 yıl daha beklemesi gerekti. Finley ve Nash ise şampiyon olamadan lige veda ettiler.

1. 1993 - 94 Houston Rockets: 15 - 0

Efsane pivot Hakeem Olajuwon önderliğindeki Rockets takımının rekorunu kıran hala yok.

O yıl Olajuwon neredeyse takımı tek başına sırtlayarak NBA şampiyonluğuna kadar götürmüştü. Takımın ikinci ve üçüncü en skorer isimleri bugün pek de anımsanmayan Otis Thorpe ile Vernon Maxwell'di.

1993 - 94 sezonu Houston Rockets Hakeem Olajuwon 27,3 sayı

11,9 ribaund

3,7 blok AFP

Finalde New York Knicks ve bir diğer efsane pivot Patrick Ewing ile karşılaşan Olajuwon'lu Houston, şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.

Ancak Chicago Bulls formasını giyen Michael Jordan'ın o sezon öncesinde ani bir karar alarak "Ulaşabileceğim tüm başarıları tattım. Artık oynamanın anlamı yok" diyerek basketbola ara vermesinin, Houston Rockets'in şampiyonluğunda ne kadar payı olduğu hala tartışılır.