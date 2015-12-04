Real Madrid, İspanya Kral Kupası'ndan ihraç edildi

Telif hakkı Getty

İspanya Kral Kupası 4. tur ilk maçında Cadiz'i deplasmanda 3-1 yenen Real Madrid'in kural hatası yaptığı tescil edildi. Real Madrid turnuvadan ihraç edilerek elendi.

Önceki gün oynanan maçta Real Madrid'in ilk golünü atan Denis Cheryshev'in geçtiğimiz sezon Villarreal'de oynarken Kral Kupası'nda gördüğü 3 sarı karttan dolayı cezalı duruma düştüğü belirlendi.

Real Madrid de Cheryshev'i Cadiz maçında oynatarak kural hatası yapmış oldu.

Son haftalarda ağır şekilde eleştirilen Real Madrid Teknik Direktörü Rafael Benitez ise maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Cheryshev'in cezalı olmasıyla ilgili kulübün hiçbir haberi yoktu. Ne İspanya Futbol Federasyonu ne de Villarreal, kulübe hiçbir bilgi vermemiş. Devrede soyunma odasına gittiğimiz zaman öğrendiğimizde iyi niyetli olduğumuzu göstermek için Cheryshev'i oyundan aldık" demişti.

Benitez; Ronaldo, Benzema, Kroos, Modric gibi yıldız futbolcuları dinlendirmiş ve Cadiz maçının kadrosuna almamıştı.

Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'nın futbolcularından Gerard Pique, Cadiz maçı sonrası Twitter hesabına gülümseyen yüz sembolleri koymuştu.

Benitez'in başına ilk kez gelmiyor

Rafael Benitez ise 2001'de de benzer bir durumla karşılaşmıştı.

O dönemde Valencia'yı çalıştıran Benitez, izin verilenden fazla yabancı oyuncu oynatmıştı. Valencia bu nedenle Kral Kupası'ndan ihraç edilmişti.