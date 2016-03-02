Galatasaray'a UEFA'dan bir yıl men cezası

Telif hakkı EPA

UEFA mali kriterlere uymadığı gerekçesiyle Galatasaray'ı Avrupa kupalarından bir yıl men etti.

Galatasaray'a ceza, finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle verildi.

Kulübün UEFA kararını CAS'ta temyize götürme hakkı var.

UEFA'nın kararı hem saha içi hem de saha dışında kriz yaşayan Galatasaray için son darbe oldu.

Gerçi, kulübün İsviçre'deki son savunmasına kadar cezanın 1+1 olacağı yönünde tahminler de dile getiriliyordu.

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Fatih İşbecer, daha önce gündemde olan 1+1 yıllık cezanın gündemden kalkmış olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Hürriyet gazetesinde yer alan açıklamalarında İşbecer, "En azından artı 1 yıl tehlikesinin ortadan kalkması sevindirici. Şimdi bunu çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu sezon Avrupa'ya katılma hakkını elde edip cezamızı çekmemiz gerek. Devamında tasarruf ve akılcı politikalarla takımı revize etmeliyiz. Bir yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'nde yer almanın planlarını hazırlamaya başlıyoruz. Çok kötümser olmaya gerek yok" dedi.

Şampiyonluk şansı neredeyse kalmayan Galatasaray şimdi İşbecer'in bahsettiği stratejiyi yaşama geçirebilmek için Türkiye kupasını kazanmayı ya da ligi Avrupa Ligi'ne gidebilecek bir konumda bitirmek için çaba gösterecek.

Ancak futbol takımı bu hedefe ulaşabilecek bir performans sergilemiyor.

Türkiye liginde şampiyonluk iddiası kaybolan sarı-kırmızılılarda iki ay önce göreve getirilen Mustafa Denizli teknik direktörlük görevinden istifa etmişti.

Takımı sezon sonuna kadar altyapı takımlarının başındaki teknik isim Orhan Atik hazırlayacak.