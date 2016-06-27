Lionel Messi milli takımı bıraktığını açıkladı

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Arjantin milli takımının ve Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, Arjantin'in Copa America finalini Şili'ye karşı penaltılarda kaybetmesinin ardından milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

113 milli maçta 55 gol bulan milli takımın kaptanı Messi, penaltı atışlarında ilk penaltıyı kullanmış ve topu üstten auta yollamıştı.

Arjantin penaltı atışlarında Şili'ye 4 - 2 boyun eğdi ve favori olduğu turnuvada finali kaybetti.

Maçtan sonra konuşan Messi, "Milli takım benim için bitti. Dört kez final oynadım olmadı. Elimden geleni yaptım. En çok arzuladığım başarı buydu ama bir türlü olmadı. Bırakıyorum" dedi. 'Bırakmam herkes için en iyisi'

Messili Arjantin 2007 Copa America finalinde Brezilya'ya, 2014 Dünya Kupası finalindeyse uzatmalarda Almanya'ya yenilmişti. Arjantin geçen yılki Copa America finalini de yine ev sahibi Şili'ye penaltılarda kaybetmişti.

2001 yılında daha 13 yaşındayken Barcelona altyapısında oynamaya başlayan ve Arjantinde Diego Armando Maradona'yla kıyaslanan Messi, ülkeyi Dünya Kupası'na taşıyamadığı için Arjantin medyası tarafından sık sık eleştiriliyordu.

Messi maç sonu yaptığı açıklamalarda "Her şeyin üstüne bir de penaltı kaçırdım. Sanırım herkes için en iyisi artık bırakmam. En başta kendim için ama herkes için en iyi bu" diye konuştu.

Arjantin'in bundan sonraki ilk resmi maçı Dünya Kupası elemelerinde olacak ve Eylül ayında Uruguay maçı oynanacak. 29 yaşındaki Messi'nin o zamana kadar fikrini değiştirip değiştirmeyeceği merak ediliyor.