Atatürk Havalimanı saldırısında 7 kişi daha tutuklandı

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28 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili olarak mahkemeye sevk edilen yabancı uyruklu 7 kişi tutuklandı. Böylece tutuklananların sayısı 37'ye yükseldi.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu kişiler, Pazar günü emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Nöbetçi mahkeme tüm şüphelilerin; telefon ve benzeri elektronik cihazlarla yapılan görüşme içerikleri, şüphelilerin yabancı uyruklu olup kaçma ihtimallerinin bulunması, bazı şüphelilerden ele geçirilen pasaportların aldatma kabiliyetinde olması, suçun Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 100. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen katalog suçlardan olmasını gerekçe göstererek, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Adam öldürmeye iştirak" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

Daha önce de iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 30 kişi geçtiğimiz hafta sevk edildikleri Bakırköy Adliyesi tarafından tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişlerdi.

200'den fazla kişi yaralanmıştı

Üç saldırganın İstanbul Atatürk Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde önce uzun namlulu silahlarla etrafa ateş açmaları, ardından da üzerlerindeki bombaları patlatmaları sonucu 200'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin yaptığı tespitler, terör eyleminin DAEŞ (IŞİD) örgütünce gerçekleştirildiğini işaret etmektedir" demişti.

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Saldırganlardan birinin Özbekistan, Dağıstan uyruklu birinin Rusya, birinin de Kırgızistan vatandaşı oldukları açıklanmıştı.

Dağıstan uyruklu saldırganın İstanbul-Fatih'te kiraladığı evde pasaportunu bıraktığı ve bu pasaport ile yaklaşık 1 ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenilmişti.