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Dondurmanızda minik vanilya tanecikleri gördüğünüzde dikkatli bakın; zira bu yediğiniz gümüşten daha pahalı bir şey. Tahmin edemeyeceğiniz başka hangi malzemeler ağırlığından fazla gümüş ediyor?

Vanilya

Vanilya tropikal bölgelere özgü tırmanıcı bir orkidenin fasulyeye benzer uzantılarının kurutulmasıyla elde edilir.

2017'de Madagaskar'daki vanilya plantasyonlarının hortum nedeniyle zarar görmesi yüzünden vanilyanın fiyatı ikinci kez rekor artış göstererek kilosu 600 dolara dayandı. Gümüşün kilosu ise 538 dolar.

Öyle ki yazın stok krizine neden olmamak için dondurma firmaları vanilyalı dondurma üretimini sınırladı.

Ancak sık kullanılan gündelik malzemeler arasında gramı gümüşten daha pahalı olan şaşırtıcı tek ürün vanilya değil.

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Safran

Çiğdem cinsi soğanlı bir bitkinin çiçeğindeki uzantılardan elde edilen safran dünyanın en pahalı baharatıdır.

Bir kilogram safran elde etmek için 150 bin çiçeğin sarı renkli tepeciklerini elle toplamak gerekir.

Kalitesine bağlı olarak safranın kilosu 2 bin ila 15 bin dolar arasında değişiyor. Perakende satışta ise gram fiyatı 5-25 doları buluyor.

Yemeklere sarı bir renk ve hoş bir aroma katan safranın depresyona iyi geldiği, obeziteye karşı mücadeleye yardımcı olduğu ve göz retinasını koruduğu belirtiliyor.

Safranın bu kadar pahalı olması bazılarını sahte safran üretmeye bile yöneltiyor. Çiçeklerin tepecikleri yerine boyanmış ipek iplikler, iplik haline getirilmiş pancar ve farklı çiçekler safran diye satılıyor. Yakın zamanda yapılan bir incelemede teste tabi tutulan safranın yarısının sahte olduğu anlaşıldı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Safran yapmak için çiğdemlerin tepeciklerini toplamak çok zahmetli bir iş

İnsan kanı

Vücudumuzda 9-12 litre arasında kan var. Bunun 1,5-2 litresini kaybetmek ölüme neden olabilir.

Satıldığı ülkeye göre değişmekle beraber bir ünite (yarım litreye yakın) insan kanının fiyatı 375 doları bulabiliyor. Bu, aynı miktar gümüş fiyatının bir buçuk katı demek. Dondurulup depolanmış bir ünite kanın maliyeti ise 1000 doları, gümüş fiyatının dört katını aşıyor.

Kan bağışında bulunanların sayısının az olması ve kan nakli yapılmadan önce çok sayıda test yapılması maliyeti artıran etkenler.

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Kahve ve çay

Bazı kahve türlerinin (kopi luwak) fiyatı, ağırlığından fazla gümüşe denk düşüyor.

Endonezya'da kahve çekirdeğini taşıyan meyveyle beslenen misk kedisinin dışkısından çıkan çekirdeklerin kilosu 660 doları buluyor. Bu çekirdekler hayvanın bağırsaklarından sindirilmeden geçerken fermente oluyor ve kavrulduğunda tatlımsı bir tat kazandıkları söyleniyor.

Ancak bu kahveye talebin artması nedeniyle misk kedilerini yasa dışı yakalayıp kötü koşullarda besleyenlerin ortaya çıkması hayvan hakları örgütlerini harekete geçirdi.

Bazıları ise aşırı fiyatına rağmen kopi luwak kahvesinin tadının daha iyi olmadığını söylüyor.

Ama bu kahveden daha pahalı olan başka bir kahve var: Tayland'a ait Siyah Fildişi Kahve. Bu kahvenin çekirdekleri de fillerin dışkısından toplanıyor ve kilosu 1800 doları buluyor.

Fiyatı dudak uçuklatan bir başka içecek ise Çin'in güney doğusunda Fujian bölgesindeki Wuyi Dağı'nda yetişen az sayıdaki çay bitkisinden toplanan Da Hong Pao çayı. 350 yıllık bitkilerden toplanan bu çayın 20 gramı 2002'de 28 bin dolara satılmıştı; yani kilosu 1,4 milyon doları buluyordu. Bu ise kilogramı 41,500 dolar olan altın fiyatının 33 katı demekti.

Bu yaşlı çay bitkilerinden son ürün 2005'te toplandığı için çay koleksiyoncularının gözünde daha da değerli hale geldi.

Image caption Endonezya'da kahve çekirdeğini taşıyan meyveyle beslenen misk kedisinin dışkısından çıkan çekirdeklerin kilosu 660 doları buluyor.

Viagra

Ereksiyon sorunu olan erkeklerin kullandığı Viagra için kazayla bulunmuş bir ilaç denebilir. 1989'da Pfizer firması yüksek tansiyon ve anjin tedavisi için bu ilacı geliştirmiş, ama denemeler sırasında ilginç bir yan etkisi olduğu görülmüştü. Dokuz yıl sonra ereksiyon sorunu olan erkeklerin kullanması için lisans verilen ilaç, şirketin en büyük gelir kaynaklarından biri haline geldi. 2012'de bu ilaçtan elde edilen gelir 2 milyar dolara ulaşmıştı.

Bu yıl başlarında Pfizer ABD'de Viagra fiyatına Ocak 2017'ye kıyasla yüzde 39 zam yapacağını açıkladı. 100 miligramlık tabletin fiyatı 58 dolardan 81 dolara fırladı.

Firma Viagra'nın daha ucuz muadili olarak beyaz bir tablet üretmeye başladı ve diğer şirketlerin de aynı üretimi yapmasının yolu açıldı. Ama hala bazıları orijinal mavi hapı almayı tercih ediyor.

Ancak Viagra'dan daha pahalı ilaçlar da var. Özellikle genetik nedenli bazı hastalıkların aylık ilaç masrafı on binleri bulabiliyor. En pahalı ilaçlardan biri de toksoplazmoza neden olan parazite karşı kullanılan tablet. Bir tek tabletin fiyatı 750 dolar!

İlaç firmaları bu fiyatları, piyasaya sürülmeden önce ilaçlar üzerinde yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarına bağlıyor.

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Uçuk kremi

Reçetesiz alınan bazı ilaçların da oldukça pahalı olabileceğini görüyoruz. Araştırmalar, özellikle krem veya pomat şeklindeki ilaçların fiyatının arttığını gösteriyor.

Örneğin uçuk olarak bildiğimiz herpes virüsüne karşı kullanılan Zovirax (Aklovir %5) adlı kremin 2 gramının İngiltere fiyatı 6,75 doları buluyor; yani kilosu 3375 dolar demek.

Ama ABD'deki tuhaf sağlık sigortası sistemi nedeniyle bu ilacın bir gramının hastaya maliyeti 2007'de 22 dolar iken 2015'te 168 dolara fırladı. Ancak fiyatların son dönem biraz düşerek gramı 48 dolar seviyesine gerilediği belirtiliyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption İngiltere'de 2 gramlık uçuk kremi Zovirax (Aklovir) 6,75 dolara satılıyor.

Yüz kremleri

Dünya çapında kozmetik piyasasının değeri yıllık 532 milyar dolar. Bazı ürünlerin fiyatı oldukça yüksek olabiliyor. Örneğin Creme de la Mer adlı fermente su yosunu kreminin 30 ml kutusu 162 dolar. Yani kilogram fiyatı gümüşten altı kat daha pahalı.

ReVive marka bir diğer nemlendiricinin fiyatı çok daha pahalı. Aynı şekilde Intensite Creme Lustre marka kremin 48 gramı 385 dolar, yani kilosu 8000 dolar.

Uzmanlar bu yüksek fiyatları, ürünün ortaya çıkması için yapılan bilimsel araştırmalara bağlıyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Yüze gümüş maske takmak bazı yüz kremlerinden daha ucuza mal olabilir.

Yazıcı mürekkebi

Yazıcınızı ne kadar kullandığınıza dikkat etmeniz gerekir. Zira donanım firmaları yazıcıdan çok mürekkebinden para kazanıyor.

Mürekkep kartuşunu değiştirmenin maliyeti markasına göre 8 ila 27 dolar arasında değişiyor. 23 dolarlık 4 ml siyah mürekkep kartuşu ile ancak 200 sayfa baskı yapılabiliyor.

Mürekkebin kilosu 1733 doları bulduğundan gümüş baskı yapmak daha ucuza geliyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Yılan veya akrep sokmasına karşı kullanılan panzehirler dünyanın en pahalı sıvıları arasında yer alıyor.

Panzehir

Yılan veya akrep sokmasına karşı kullanılan panzehirler dünyanın en pahalı sıvıları arasında yer alıyor. ABD'de tek dozluk bu panzehirlerin fiyatı 7900 dolardan 39 bin dolara kadar çıkabiliyor. Kısa bir süre öncesine kadar yılan sokmasına karşı panzehirin maliyeti 57 bin doları bulabiliyordu.

Panzehir yapımı için zehirli hayvan ve böceklerin zehri çıkarılıp koyun veya at gibi bir hayvana enjekte edilerek onların kanında oluşan antikorlar toplanıyor. ABD'de yılda 8000'e yakın yılan sokma vakasına rastlanırken bu rakam Afrika ve güney Amerika'da çok daha yüksek.

Ancak panzehir maliyetinin sadece yüzde 0,1'i , yani 14 doları antikor için, geri kalanı ise araştırma, denemeler, lisans, yasal ücret vb masraflar tutuyor.

1,4 milyon dolar ile panzehirin kilosu gümüş fiyatının 2600 katına denk düşüyor.