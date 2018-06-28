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Daha ileri yaşlarda çocuk doğurmak üzere yumurtalarını donduran kadınların sayısı giderek artıyor. Peki neden kadınlar bu masraflı işlem için büyük borçlara giriyor?

Her yıl binlerce kadın gelecekte hamile kalmalarını güvence altına almak için yumurtalarını dondurup özel depolarda koruma altına alıyor. Kimileri doğru eş buluncaya, kimi ise kariyeriyle ilgili hedeflerini gerçekleştirinceye dek çocuk doğurma özelliğini korumak amacıyla bu işleme başvuruyor.

Kısmen tüp bebek tedavisine benzeyen bu işlemde, hormonlar uyarılarak birden fazla yumurta üretilmesi sağlanıyor. Sonra bu yumurtalar alınıp donduruluyor. Kadının çocuk doğurmak istediği, ama doğal yollardan hamileliğin mümkün olmadığı bir dönemde tüp bebek yöntemiyle hamile kalabiliyor.

Fakat yumurta dondurmak masraflı bir işlem. ABD'de ortalama hane gelirinin beşte birine tekabül edecek şekilde 17 bin dolara mal olurken, İngiltere'de 2500-5000 sterlini buluyor.

Bu masraflar kadınlar üzerine ağır bir mali yük bindiriyor. Birikimlerini tükettikleri gibi çoğu borçlanıyor da. Çünkü sadece dondurma işlemi değil, tedavi için kullanılan ilaçlar da büyük bir yekun tutuyor.

Peki bu kadınlar belki de hiç ihtiyaç duymayacakları bu işlemi neden yapıyorlar. Hatta kullanmaları gerekse bile başarılı bir gebelik gerçekleşmeyebiliyor.

Image caption Dondurulan yumurtaların özel tanklarda saklanması için de para ödemek gerekiyor. İngiltere'de yumurtalar en fazla 10 yıl saklanabiliyor.

Apple ve Facebook gibi teknoloji şirketleri, çalışanlarına yumurtalarını dondurma olanağı sunduğunda, "kadınları şirketin kontrolü altına almakla" suçlanmıştı. Onlar ise işçilerinden gelen taleplere cevap verdiklerini söylemişti.

Bazı sağlık sigortaları, kemoterapi gibi zorunlu tedavilerden önce yumurta dondurma işlemlerini de kapsayabiliyor. Ama çoğu kadın bunun masraflarını kendi karşılıyor.

Doktorlar yumurta dondurma işlemini 34 yaş sonrası için tavsiye etmiyor.

ABD'de yumurta dondurma işlemi yaptıranların sayısı 2009'da toplam 564 kişi iken, bu sayı 2016'da 9 bine yaklaştı. 2012'de 395 kişi yumurta dondururken, 2016'da bu rakam 1170 oldu.

Bu artışta şirketlerin çalışanlarına bunu bir olanak olarak sunması ve ünlülerin bu işlemden sık sık söz etmesinin etkili olduğu sanılıyor.

Ancak araştırmalar kadınların bu masraflı işe girme nedeninin sadece kariyerlerine odaklanma ile açıklanamayacağını gösteriyor. Uzmanlar, temel nedenlerden birinin eş arayışı olduğunu gösteriyor.

Peki bütün bunlar kadınların mali durumu hakkında ne ifade ediyor?

Telif hakkı Getty Images Image caption Yasal düzenlemeler, hamileliğini ertelemek isteyen kadınlara yumurtalarını dondurma olanağı verdi.

Kadınlar zaten hemen hemen tüm sektörlerde erkeklerden daha az kazandığı gibi, emeklilik, mülk gibi varlıkları da erkeklere kıyasla daha az. ABD'de kadınlar, erkeklerin sahip olduğu bir doların sadece 32 sentine sahip.

Yumurta üretimini artırmak için alınan ilaçlar, yumurtaları aldırma ve dondurma işleminin ardından bu yumurtaları uygun bir laboratuvarda depolamak gerekiyor. İngiltere'de bunun yıllık tutarı 360 sterlin civarında. Bu ülkede yumurtalar en fazla 10 yıl saklanabiliyor. Bu masrafın üzerine bir de tüp bebek işlemi eklenince ekstra 5 bin sterlin de onun için gerekiyor.

Ayrıca yapılan tüm bu masraflar boşa gidebilir. Yumurtalarını dondurtan bu kadınlar, bu sırada eş bulup doğal yoldan hamile kalabileceği gibi, tüp bebek işlemi sonrasında da hamilelik söz konusu olmayabilir. Tüp bebek işlemlerinin sadece beşte birinin başarılı olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca dondurulan yumurtaların çözülürken sağlam kalmaması veya kromozomlarda anormallik tespit edilmesi de mümkün.

Bazı uzmanlar ise başarı oranının hala düşük olduğu bir sektöre Amerikalı kadınların bu kadar para bağlamasını, daha büyük sosyolojik sorunlara hitap etme yolu olarak, kesin olmayan bir teknolojinin onlara pazarlanmasına bağlıyor.

Fakat yumurtalarını dondurduğu için kafasının rahat olduğunu söyleyen kadınların yanı sıra, bu yumurtalara ihtiyaç duymadan doğal yoldan hamile kalan kadınlar da var.