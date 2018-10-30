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BBC Kültür, dünya sinemasının gelmiş geçmiş en iyi filmlerini belirlemek için 43 ülkeden 209 film eleştirmeninin görüşlerine başvurdu. İşte ilk 100'e giren filmler…

Ankete katılan film eleştirmenlerinin her birinden, dünya sinemasından en beğendikleri 10 filmi sıralamaları istendi. En fazla listeye giren filmler, sıralamaya göre ilk 100'deki yerini aldı.

Bu 100 film 24 ülke, 19 dil ve 67 yönetmene ait. Listeye giren filmlerin 27'si Fransızca, 12'si Mandarin (Çince) ve 11'er tanesi de İtalyanca ve Japonca.

Film eleştirmenlerinin 94'ü kadın olsa da, ilk 100'e giren filmlerin sadece dördü kadın yönetmene ait.

Listenin dörtte biri Doğu Asya filmlerinden oluşuyor. Liste başı olan film de Japon yönetmen Akira Kurosawa'nın 1954 yapımı Yedi Samuray filmi oldu.

Ancak ilginç olan şu ki dünyanın her tarafından eleştirmenler bu filmi listesine dahil etmesine rağmen, altı Japon eleştirmenin listesinde bir tek Kurosawa filmi dahi yer almamıştı.

Liste, güzel bir filmin tadına varmak için sınırların veya dilin engel oluşturmadığını bir kez daha gösteriyor. Bir ülkeye ait film doğal olarak oranın tarihini ve kimliğini yansıtsa da sinemanın evrensel bir dili var.

BBC Kültür anketi bir şeyleri ortaya çıkarmanın yanı sıra tartışma yaratmayı da amaçlıyor. Bu liste açısından kesinlik veya nihailik söz konusu olmadığı gibi herkesi memnun etmenin mümkün olmadığı biliniyor.

İşte dünya sinemasının en iyi 100 filmi listesi…

Telif hakkı Getty Images Image caption Japon Yönetmen Akira Kurosawa dört filmiyle listede yer aldı.

1. Yedi Samuray (Seven Samuari - Akira Kurosawa, 1954)

2. Bisiklet Hırsızları (Bicycle Thieves - Vittorio de Sica, 1948)

3. Tokyo Hikayesi (Tokyo Story - Yasujirô Ozu, 1953)

4. Rashomon (Akira Kurosawa, 1950)

5. Oyunun Kuralı (The Rules of the Game - Jean Renoir, 1939)

6. Persona (Ingmar Bergman, 1966)

7. 8 1/2 (Federico Fellini, 1963)

8. 400 Darbe (The 400 Blows - François Truffaut, 1959)

9. Aşk Zamanı (In the Mood for Love - Wong Kar-wai, 2000)

10. Tatlı Hayat (La Dolce Vita - Federico Fellini, 1960)

11. Serseri Aşıklar (Breathless - Jean-Luc Godard, 1960)

12. Hoşçakal Cariyem (Farewell My Concubine - Chen Kaige, 1993)

13. M (Fritz Lang, 1931)

14. Jeanne Dielman, 23 Commerce Quay, 1080 Brussels (Chantal Akerman, 1975)

15. Pather Panchali (Satyajit Ray, 1955)

16. Metropolis (Fritz Lang, 1927)

17. Aguirre: Tanrının Gazabı (Aguirre, the Wrath of God - Werner Herzog, 1972)

18. A City of Sadness (Hou Hsiao-hsien, 1989)

19. Cezayir Bağımsızlık Savaşı (The Battle of Algiers - Gillo Pontecorvo, 1966)

20. Ayna (The Mirror - Andrei Tarkovsky, 1974)

21. Bir Ayrılık (A Separation - Asghar Farhadi, 2011)

22. Pan'ın Labirenti (Pan's Labyrinth - Guillermo del Toro, 2006)

23. Jeanne D'arc'ın Izdırabı (The Passion of Joan of Arc - Carl Theodor Dreyer, 1928)

24. Potemkin Zırhlısı (Battleship Potemkin - Sergei M Eisenstein, 1925)

25. Yi Yi (Edward Yang, 2000)

Telif hakkı Getty Images Image caption İsveçli yönetmen Ingmar Bergman'ın beş filmi listeye girdi.

26. Cennet Sineması (Cinema Paradiso - Giuseppe Tornatore, 1988)

27. Arı Kovanının Ruhu (The Spirit of the Beehive - Victor Erice, 1973)

28. Fanny and Alexander (Ingmar Bergman, 1982)

29. İhtiyar Delikanlı (Oldboy - Park Chan-wook, 2003)

30. Yedinci Mühür (The Seventh Seal - Ingmar Bergman, 1957)

31. Başkalarının Hayatı (The Lives of Others - Florian Henckel von Donnersmarck, 2006)

32. Annem Hakkında Her Şey (All About My Mother - Pedro Almodóvar, 1999)

33. Oyun Vakti (Playtime - Jacques Tati, 1967)

34. Arzunun Kanatları / Berlin Üzerindeki Gökyüzü (Wings of Desire - Wim Wenders, 1987)

35. Leopar (The Leopard - Luchino Visconti, 1963)

36. Harp Esirleri (La Grande Illusion - Jean Renoir, 1937)

37. Ruhların Kaçışı (Spirited Away - Hayao Miyazaki, 2001)

38. A Brighter Summer Day (Edward Yang, 1991)

39. Yakın Plan (Close-Up - Abbas Kiarostami, 1990)

40. Andrei Rublev (Andrei Tarkovsky, 1966)

41. Yaşamak (To Live - Zhang Yimou, 1994)

42. Tanrıkent (City of God - Fernando Meirelles, Kátia Lund, 2002)

43. İyi İş (Beau Travail - Claire Denis, 1999)

44. 5'ten 7'ye Cléo (Cleo from 5 to 7 - Agnès Varda, 1962)

45. L'Avventura (Michelangelo Antonioni, 1960)

46. Cennetin Çocukları (Children of Paradise - Marcel Carné, 1945)

47. 4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün (4 Months, 3 Weeks and 2 Days - Cristian Mungiu, 2007)

48. Viridiana (Luis Buñuel, 1961)

49. İz Sürücü (Stalker - Andrei Tarkovsky, 1979)

50. L'Atalante (Jean Vigo, 1934)

51. Cherbourg Şemsiyeleri (The Umbrellas of Cherbourg - Jacques Demy, 1964)

52. Rastgele Balthazar (Au Hasard Balthazar - Robert Bresson, 1966)

53. Geç Gelen Bahar (Late Spring - Yasujirô Ozu, 1949)

54. Eat Drink Man Woman (Ang Lee, 1994)

55. Jules ve Jim (Jules and Jim - François Truffaut, 1962)

56. Chungking Express (Wong Kar-wai, 1994)

57. Solaris (Andrei Tarkovsky, 1972)

58. The Earrings of Madame de… (Max Ophüls, 1953)

59. Gel ve Gör (Come and See - Elem Klimov, 1985)

60. Le Mepris / Contempt (Jean-Luc Godard, 1963)

61. Sansho the Bailiff (Kenji Mizoguchi, 1954)

62. Touki Bouki (Djibril Diop Mambéty, 1973)

63. Spring in a Small Town (Fei Mu, 1948)

64. Üç Renk: Mavi (Three Colours: Blue - Krzysztof Kieślowski, 1993)

65. Ordet (Carl Theodor Dreyer, 1955)

66. Korku Ruhu Kemirir (Ali: Fear Eats the Soul - Rainer Werner Fassbinder, 1973)

67. Yok Edici Melek (The Exterminating Angel - Luis Buñuel, 1962)

68. Ugetsu (Kenji Mizoguchi, 1953)

Telif hakkı Les Films du Losange Image caption "Aşk" filmi listede 69. sırada yer alıyor.

69. Aşk (Amour - Michael Haneke, 2012)

70. Batan Güneş (L'Eclisse - Michelangelo Antonioni, 1962)

71. Happy Together (Wong Kar-wai, 1997)

72. Yaşamak (Ikiru - Akira Kurosawa, 1952)

73. Kameralı Adam (Man with a Movie Camera - Dziga Vertov, 1929)

74. Çılgın Pierro (Pierrot Le Fou - Jean-Luc Godard, 1965)

75. Gündüz Güzeli (Belle de Jour - Luis Buñuel, 1967)

76. Ananı Da! (Y Tu Mamá También - Alfonso Cuarón, 2001)

77. Konformist (The Conformist - Bernardo Bertolucci, 1970)

78. Kaplan ve Ejderha (Crouching Tiger, Hidden Dragon - Ang Lee, 2000)

79. Ran (Akira Kurosawa, 1985)

80. Los Olvidados / The Young and the Damned (Luis Buñuel, 1950)

81. Celine and Julie go Boating (Jacques Rivette, 1974)

82. Amélie (Jean-Pierre Jeunet, 2001)

83. Sonsuz Sokaklar (La Strada - Federico Fellini, 1954)

84. Burjuvazinin Gizemli Çekiciliği (The Discreet Charm of the Bourgeoisie - Luis Buñuel, 1972)

85. Umberto D (Vittorio de Sica, 1952)

86. La Jetée (Chris Marker, 1962)

87. Cabiria'nın Geceleri (The Nights of Cabiria - Federico Fellini, 1957)

88. Son Krizantemlerin Öyküsü (The Story of the Last Chrysanthemum - Kenji Mizoguchi, 1939)

89. Yaban Çilekleri (Wild Strawberries - Ingmar Bergman, 1957)

90. Hiroşima Sevgilim (Hiroshima Mon Amour - Alain Resnais, 1959)

91. Rififi (Jules Dassin, 1955)

92. Bir Evlilikten Manzaralar (Scenes from a Marriage - Ingmar Bergman, 1973)

93. Kırmızı Fenerler (Raise the Red Lantern - Zhang Yimou, 1991)

94. Arkadaşımın Evi Nerede? (Where is the Friend's Home? - Abbas Kiarostami, 1987)

95. Ukigumo / Floating Clouds (Mikio Naruse, 1955)

96. Shoah (Claude Lanzmann, 1985)

97. Kirazın Tadı (Taste of Cherry - Abbas Kiarostami, 1997)

98. In the Heat of the Sun (Jiang Wen, 1994)

99. Küller ve Elmaslar (Ashes and Diamonds - Andrzej Wajda, 1958)

100. Puslu Manzaralar (Landscape in the Mist - Theo Angelopoulos, 1988)