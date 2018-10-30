DERGİ

Bernardo Bertolucci'nin unutulmaz 5 filmi

  • 26 Kasım 2018

Yabancı dil en iyi hangi yaşta öğrenilir?

  • 29 Ekim 2018

Hızlı dil öğrenmenin yolları

  • 17 Ağustos 2018

Dünyayı biçimlendiren 40 hikâye

  • 22 Mayıs 2018

Tarihin en muhteşem kitabı: Ömer Hayyam'ın Rubaileri

  • 25 Ocak 2018

Bir kıtayı şekillendiren kitap: Yüzyıllık Yalnızlık

  • 30 Mayıs 2018

Kahve alkolün etkisini geçirir mi?

  • 16 Ağustos 2018

Meyve ve sebzeleri sıkarak içmek yararlı mı?

  • 2 Ocak 2019

D vitamini takviyesinin yararı var mı?

  • 11 Ekim 2018

Acı biber zararlı mı?

  • 24 Ekim 2016

Sağlıklı bağırsaklar için 6 öneri

  • 10 Temmuz 2018

Bunamaya karşı 7 önemli besin

  • 17 Temmuz 2018

Dünyayı şekillendiren hikâyeler

  • 24 Nisan 2018

Dünyanın en etkileyici hikâyesi: Odysseia

  • 5 Haziran 2018

İnsan neden hikayelere ihtiyaç duyar?

  • 7 Mayıs 2018

Damızlık Kızın Öyküsü neden hala güncel?

  • 30 Nisan 2018

İlahi Komedya: Dünyanın en iyi Cehennem tasviri

  • 7 Haziran 2018

İngiltere'nin en iyi 20 romanı

  • 23 Kasım 2016

21. yüzyılın en iyi 25 filmi

  • 30 Ağustos 2016

Tüm zamanların en iyi komedi filmleri

  • 22 Ağustos 2017

Tüm zamanların en iyi çocuk kitapları

  • 24 Kasım 2016

İlk kitabın hikâyesi

  • 7 Eylül 2016

Kayıp Cennet ne anlatıyor?

  • 20 Nisan 2017

Dinler bir gün ortadan kalkar mı?

  • 21 Haziran 2017

Sufizmi seçen Avrupalılar

  • 23 Ağustos 2017

Başkalarının seks hayatı sandığınız gibi değil

  • 15 Ağustos 2018

Pelvik taban kasları neden önemli?

  • 23 Temmuz 2018

Vücudumuz hangi elementlerden oluşuyor?

  • 24 Temmuz 2018

Dünya kültürünü şekillendiren 5 ülke

  • 19 Temmuz 2018

Turist gözüyle Van kahvaltısı

  • 16 Temmuz 2018

İnsan neden dejavu hissine kapılır?

  • 17 Temmuz 2018
İzleyin 1:24

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

  • 29 Aralık 2017
İzleyin 1:08

Sarımsak kokusu nasıl giderilir?

  • 7 Aralık 2017
İzleyin 1:22

Alkolden sonra kahve içmeli mi?

  • 13 Kasım 2017
İzleyin 1:21

En besleyici 20 bitkisel gıda

  • 9 Nisan 2018
İzleyin 2:23

Çay mı kahve mi, hangisi daha faydalı?

  • 4 Ekim 2017
İzleyin 1:50

Neden miyop oluruz?

  • 2 Ocak 2018
İzleyin 0:58

Batı medeniyeti nasıl yıkılacak?

  • 24 Ağustos 2017
İzleyin 1:32

Neden esneriz?

  • 6 Aralık 2017
İzleyin 2:11

Dünyanın tek deniz ipeği dokumacısı

  • 13 Eylül 2017
İzleyin 3:54

El Hamra Sarayı'nın gizemli dünyası

  • 25 Ağustos 2017
İzleyin 1:26

Dünya tersine dönse ne olur?

  • 20 Mart 2017
İzleyin 0:45

Yürüyen merdivene binerken neden sendeleriz?

  • 22 Mayıs 2017
İzleyin 3:00

Çinli 'Örümcek Kadın'

  • 19 Eylül 2017
İzleyin 1:40

İzlanda usulü ekmek

  • 20 Temmuz 2017
İzleyin 2:09

Yunanistan'da ıslık dili

  • 15 Eylül 2017

Para insanı nasıl değiştiriyor?

  • 27 Şubat 2018

Nasıl karizmatik olunur?

  • 10 Kasım 2017

Otel odaları hakkında bilinmesi gerekenler

  • 21 Aralık 2017

2000 yıldır gizemini koruyan bataklık cesetleri

  • 19 Ekim 2016

Sinop neden Türkiye'nin en mutlu şehri?

  • 18 Ağustos 2017

Evlilik insanı ne kadar değiştirir?

  • 4 Eylül 2017

Türkiye'deki unutulmuş Gürcü krallığı

  • 19 Temmuz 2017

Bu anatomik modeller neden iğrenç değil?

  • 17 Ağustos 2017

Un ne zaman tehlikeli olur?

  • 29 Haziran 2017

En ölümcül hastalıklardan biri insana nasıl bulaştı?

  • 22 Haziran 2017

Dünya'ya asteroit çarpması nasıl önlenecek?

  • 3 Ocak 2017

Doğum neden bu kadar acılı ve riskli?

  • 27 Aralık 2016

İçimizdeki canlılar davranışlarımızı etkiliyor mu?

  • 22 Haziran 2017

Patlamış mısırın kimyası

  • 20 Şubat 2017

Kişiliğimizi açığa vuran gündelik davranışlar

  • 22 Mayıs 2017

İncir ağacı insanlık tarihini nasıl şekillendirdi?

  • 19 Ocak 2017

Einstein'ın ilginç alışkanlıklarından ne öğrenebiliriz?

  • 13 Haziran 2017

Etsiz bir dünyanın sonuçları ne olabilir?

  • 13 Haziran 2017

Neandertallerin çöküşünü nasıl hızlandırdık?

  • 28 Aralık 2016

Porno zararlı mı?

  • 29 Eylül 2017

Mısırlılar neden kokmuş balık yiyor?

  • 4 Nisan 2017

Çok dil bilen insanlardan tavsiyeler

  • 26 Ocak 2017

Antibiyotikle birlikte alkol almak yanlış mı?

  • 26 Ocak 2017

Siyasi liderler az uykuyla nasıl idare ediyor?

  • 29 Ağustos 2016

'Süper besin' diye bir şey var mı?

  • 24 Kasım 2016

Nuh Peygamber'in Kafkaslar'daki 'torunları'

  • 30 Kasım 2016

Dövmenin yayılmasında aristokrasinin rolü

  • 23 Kasım 2016

CIA'nin Soğuk Savaş aracı: Modern resim?

  • 5 Ekim 2016

Antibiyotik direnciyle ilgili bilinmesi gereken her şey

  • 12 Ekim 2016

İnsan zekâsını yanlış mı anladık?

  • 10 Kasım 2016

Tarihin başladığı 'ilk'ler diyarı: Mezopotamya

  • 6 Aralık 2016

Sıfırın ortaya çıkışı ve hayatımızdaki yeri

  • 7 Aralık 2016

Dünyanın en ünlü logosunun hikâyesi

  • 3 Kasım 2016

Almanların en çok sevdiği fast food: Döner

  • 9 Şubat 2017

Batıya esin veren esrarengiz doğu dini

  • 10 Nisan 2017

Solakların sayısı neden az?

  • 4 Ekim 2016

Sovyet internet girişimi neden başarılı olamadı?

  • 28 Ekim 2016

Esnek çalışma neden strese yol açıyor?

  • 14 Eylül 2016

En büyük anaerkil toplum nasıl yaşıyor?

  • 22 Eylül 2016

Yorgunluk hissi neden bu kadar yaygın?

  • 31 Ağustos 2016

Vampir hikâyelerini doğuran gerçek hastalıklar

  • 31 Ekim 2016

Yara izi neden deriden farklı?

  • 11 Ekim 2016

Atalarımız neden kafatasını deliyordu?

  • 6 Eylül 2016

Afrika kökenli Türkleri ne kadar tanıyoruz?

  • 8 Eylül 2016

Arnavutluk'ta 'besa' geleneği ve mülteciler

  • 15 Eylül 2016

Dünyanın en pahalı peyniri eşek sütünden

  • 30 Ağustos 2016

Afganistan'da ölüme götüren 22 hece

  • 17 Kasım 2016

Nemrut: Kralların ve tanrıların taşlaştığı yer

  • 1 Şubat 2017

İranlılar ve ısrarlı nezaket kuralları

  • 16 Kasım 2016

Uykuya dalarken düşme hissi neden oluşur?

  • 13 Aralık 2016

Kadınlar iltifata nasıl tepki gösteriyor?

  • 26 Aralık 2016

Çin'de milyonlarca 'artık erkek' eş arıyor

  • 14 Şubat 2017

Ayrılıklar kişiliği nasıl değiştiriyor?

  • 6 Aralık 2016

Kel olmanın faydaları

  • 23 Eylül 2016

Tercümesi zor duygular

  • 30 Ocak 2017

İnsan nasıl giyinmeye başladı?

  • 20 Eylül 2016

Gözaltı torbaları ve mor halkalar neden oluşur?

  • 1 Eylül 2016

Facebook bizi nasıl yönlendiriyor?

  • 13 Ekim 2016

Tarihteki en ilginç 'kutsal emanetler'

  • 16 Eylül 2016

Herkes vejetaryen olsa ne olurdu?

  • 27 Eylül 2016

Kâğıt kesiği neden çok acıtır?

  • 5 Eylül 2016

Kilosu 20 bin dolara Çin tırtıl mantarı

  • 29 Kasım 2016

İnsanlığın bilgi birikimi tuza gömülüyor

  • 20 Ekim 2016

Haritalar neden kuzeyi yukarıda gösterir?

  • 8 Kasım 2016

Fransız usulü öğle yemeği

İtalya'da piknik: Sahilde makarna

En uzun ömürlü insanlar hangi ülkelerde?

Dünyanın en iyi yönetilen 6 ülkesi