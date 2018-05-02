Baharatlı ve acı yemekleri sevmemizin ardında damak tadından öte nedenler de yatıyor.

Dünyanın birçok bölgesinde insanlar acı yemeyi seviyor. Tayland, Meksika, Çin, Hint, Etiyopya gibi bol acı kullanan mutfaklar oldukça yaygın.

Bazı mutfaklarda acı hemen hemen hiç kullanılmazken bazıları da acı şampiyonluğu için yarışıyor.

Özellikle sıcak iklime sahip bölgelerde acı ve baharatlı yiyeceklere daha fazla rastlanıyor.

Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki makaleye tıklayınız.

Acı ve baharatın az bilinen işlevleri

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