Bir yere gitmeye çalışırken kendinizi başka bir yerde buluyor, sürekli kayboluyor musunuz? Yön duygunuzun zayıf olduğundan mı şikayet ediyorsunuz?

Nöropsikoloji uzmanı Catherine Loveday'den yön duygusunu geliştirecek öneriler...

1. Rotanızı planlayın

Telefonunuzda veya bilgisayarınızda Google Streetview veya güzergâhınızı gösteren başka haritalar varsa yolculuğa çıkmadan önce bunları inceleyin ve aklınızda kalacak belirli noktalar belirleyin. Bu işaretler asıl yolculuk sırasında işinizi kolaylaştırır.

2. Sakin olun

Sakin olmaya çalışın. Endişelenmek ekstra zihinsel yük yaratıp yön bulma becerisini azaltır. Seyahat öncesi yapacağınız planlama ile endişeden kurtulabilirsiniz.

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3. Yoğunlaşın

Telefonda konuşmak, mesaj atmak, hatta başka bir şey düşünmek bile yön duygusunu etkiler. Tüm dikkatinizi bu işe yoğunlaştırıp çevrenizde gördüklerinize odaklanmalısınız.

4. İşaret noktaları bulun

Bulunduğunuz yerde kendinize belli işaret noktaları bulup onları gözden kaçırmamaya çalışın. Bu örneğin yüksek bir bina olabilir. Sonra ona göre yönünüzü belirleyip o bölgenin şemasını kafanızda oluşturabilirsiniz.

5. Arkanıza bakın

İnsanlar genellikle önlerinde gördükleri şeye yoğunlaşır; ama arkalarına bakarak orada ne olduğunu görenler yönlerini daha iyi belirler. Özellikle aynı yolu geri dönecekler açısından önemlidir bu.

6. Lokasyonlarla ilgili anılar düşünün

Geri dönüşte yolu hatırlamak için izlenecek bir diğer yöntem de belli noktalarda biriyle yaptığınız konuşmayı veya dinlediğiniz şarkıyı belleğinize yerleştirmektir. Böylece dönüşte oraları hatırlamak daha kolay olur.

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7. Fotoğraf çekin

Bir yolculuğu tekrarlamanız gerekiyorsa ilk gidişte önemli yerlerde fotoğraf çekip sonradan onları inceleyin. Araştırmalar fotoğrafın videodan daha etkili olduğunu gösteriyor.

8. Yolculuğunuzu gözünüzde yeniden canlandırın

Bir yolculuğu yaptıktan sonra üzerinde düşünüp yaptıklarınızı göz önüne getirmek yoluyla beyninizde sinir bağlantılarını ve o olayla ilgili hafızanızı güçlendirmiş olursunuz.

Bütün bunlara rağmen hala yolunuzu bulamıyorsanız ve nereye gittiğiniz hakkında bir fikriniz yoksa akıllı telefonunuza başvurabilirsiniz elbette. Ancak navigasyonu ne kadar çok kullanırsanız doğal yön duygunuzla ilgili o kadar az egzersiz yapmış olursunuz.