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Eskiden beri elma sirkesinin sağlığa yararlı olduğuna dair bir inanç var. Peki bilimsel veriler bunu ne kadar doğruluyor?

Sosyal medyadaki paylaşımlara ve internetteki bilgilere bakılırsa sirke neredeyse her derde deva. Beliniz mi ağrıyor? Çözüm sirke. Zayıflamak mı istiyorsunuz? Çözüm sirke…

Sirkenin tarih boyunca birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanıldığı doğrudur. Örneğin antik Yunan döneminin doktoru Hipokrat, soğuk algınlığı ve öksürük için sirke önerirmiş.

İtalyan doktor Tommaso Del Garbo ise 1348'deki bir veba salgını sırasında hastalık kapmasın diye ellerini, yüzünü ve ağzını sirkeyle yıkarmış.

Romalı askerler ferahlamak için su ve sirke içermiş; modern atletler ise susuzluğu gidermek için sirke kullanıyor. "Ekşi şarap" olarak da anılan sirkenin hem geçmişte hem de bugün epey yaygın kullanım alanı var.

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Bilimsel araştırmalar ne gösteriyor?

İnsanlar üzerinde elma sirkesinin etkisini araştıran birkaç araştırma yapılmış, ama bunlar çok geniş kapsamlı değil.

Prediyabetik (kandaki glikoz seviyesi diyabet sınırında olan) 11 kişi ile yapılan deneylerde, yemekten sonra bir kaşık (20 ml) elma sirkesi içmenin kan şekerini düşürdüğü gözlendi.

Bu olumlu bir sonuç olsa da deney yapılan insan sayısı çok az.

Başka bir araştırma ise obez yetişkinlerle yapılmış ve vücuttaki yağ kütlesi, kandaki yağ (trigliserid) ve genel olarak kilodaazalma görülmüştü.

Araştırmacılar 155 obez Japon yetişkinin bir kısmına günde bir yemek kaşığı, bir kısmına iki yemek kaşığı sirke içirmiş, bir kısmına da plasebo başka bir içecek vermişti. Sirke içenlerde vücut ağırlığı, yağ kütlesi ve trigliserid seviyesinde azalma gözlendi.

Bu araştırmaların daha geniş kesimlere uygulanarak doğrulanması gerekse de umut verici oldukları kesin.

Sirkenin zararı var mı?

Telif hakkı Getty Images Image caption Bir elma sirkesi reklamı

Sıçanlar üzerinde yapılan deneylerde ise sirkenin tansiyonu düşürdüğü ve karındaki yağ hücrelerini azalttığı görüldü.

Ancak bu çalışmalar daha geniş kapsamlı olarak insanlarla tekrarlanmadan sirkenin sağlığa yararları konusunda iddialarda bulunmak için erken.

Peki sirkenin sağlığa bir zararı var mı? Aşırı miktarda tüketilmediği sürece hayır. Ayrıca temizlikte kullanılan ve asetik asit oranı yüksek olan damıtık beyaz sirke içilmemelidir.

İçilebilecek sirkenin asetik asit içeriği yüzde 4 ila 8 arasındadır. Sirkeyi göze sürmedikçe veya kurşun kaplarda ısıtıp buharlaştırmadıkça sorun yoktur.