Zeytin çekirdeğinden nasıl plastik üretilir?

Günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen plastiğin çevreye verdiği zarar konusunda farkındalık artıyor.

Türkiye'den bir ekip ise zeytin çekirdeğinden doğada çözülebilir biyoplastik üretiyor.

Her yıl milyonlarca ton plastik su yoluyla okyanuslara akıyor, besin zincirine karışıyor, doğal yaşamı tahrip ediyor.

Ancak Türkiye'den bir araştırma ekibinin ortaya çıkardığı ürün, doğada çözülmeden yıllarca çevreyi kirleten ve zehirleyen plastiğin yerini alabilir.

Üstelik bu çözülebilir plastik, yenilenebilir bir kaynağa, zeytin çekirdeğine dayanıyor.