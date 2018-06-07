Hindsitan'ın kuzeyindeki Spiti Vadisi'nde deniz seviyesinden 4400 metre yükseklikte hizmet veren bir postane, bölgenin dış dünya ile tek bağlantısı.

Hindistan'ın kuzeyinde Himalaya Dağları'ndaki Spiti Vadisi dünyanın en yüksek yerleşim alanlarından biri. Çıplak dağları, tehlikeli geçitleri, coşkun ırmakları ile bu yüksek vadi, terk edilmiş görünümü ile sanki başka bir dünyaya ait gibi.

Vadide 4400 metre yükseklikte yer alan Hikkim köyündeki postane, bu ıssız bölgedeki küçük köylerin dış dünya ile tek bağlantısını oluşturuyor. Köylüler mektup postalamak ve banka hesaplarına para yatırmak için buraya geliyor. Kazara buralara yolu düşmüş insanlar ise dünyanın en yüksek postanesinden kartpostal göndermenin gururunu yaşıyor.

1983'teki açılışından beri postanesinin idaresini Rinchen Chering yürütüyor. Buradaki yollara araç giremediğinden mektuplar köylere elden dağıtılıyor. Kışın şiddetli kar yağışı yüzünden postane birkaç ay kapalı kalıyor.

Civar köylere mektupları dağıtan iki postacı var. Bunlar her gün 46 km'lik bir yol kat ediyor. Buradaki manzara başka hiçbir yere benzemiyor.

Hikkim postanesinin hizmet verdiği 4-5 köyün nüfusu oldukça az. Burada cep telefonu kullanmak zor; internet ise henüz buralara ulaşmamış.

Bu köylerden biri olan Komic, 4587 metre ile dünyanın yolla ulaşılan en yüksek köylerinden biri. Burada sadece 13 hane var. Bir de beş öğrenciye eğitim veren bir okul. Eski bir manastır ile arpa ve bezelye ekili az sayıda tarla da görmek mümkün.

Kışın kar yağışı yüzünden yollar kapandığı için bu köylerin dış dünya ile bağlantısı tümüyle kesiliyor. Ama köylüler hayatlarından memnun. Bir köylü kadın buradaki tüm zorluklara rağmen hayatını "huzurlu" olarak tanımlıyor.

Bu insanların hayatını şekillendiren en önemli etkenlerden biri Budist inançları. Hindistan'ın kimi bin yıl öncesine dayanan en eski Budist manastırları Spiti Vadisi'nde bulunuyor.

Bunlardan en büyüğü Spiti Nehri'ne bakan Ki manastırı.

Köylülerin dini, kültürel ve sosyal yaşamlarında manastırların önemli bir yeri var. Komic manastırındaki rahipler binlerce yıllık gelenekleri sürdürerek günlerce meditasyon yapıyor, insanlara merhamet ve cömertlik duyguları aşılamaya çalışıyor. Bu rahipler, deniz aşırı manastırları ziyaret için pasaport vb. işlemlerini postanede yaptırıyorlar.

Yardımlaşma, dayanıklı olma, basit bir hayat sürme ve maneviyat gibi değerler Spiti Vadisi insanının yüzyıllardır bu zor şartlarda ayakta kalmasına yardımcı olmuş. Ama küreselleşmenin etkisinden onlar bile muaf değil. Genç kuşak iş bulmak için daha büyük kasabalara yerleşiyor. Geride kalanlar ise dış dünya ile bağlarını postane üzerinden yürütüyor.