FIFA 2018 Dünya Kupası - Fikstür ve Sonuçlar
Grup Aşaması
A Grubu
|
RUS
Rusya
|0
|0
|0
|0
|0
|
SAU
Suudi Arabistan
|0
|0
|0
|0
|0
|
EGY
Mısır
|0
|0
|0
|0
|0
|
URU
Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
B Grubu
|
POR
Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|
ESP
İspanya
|0
|0
|0
|0
|0
|
MAR
Fas
|0
|0
|0
|0
|0
|
IRN
İran
|0
|0
|0
|0
|0
C Grubu
|
FRA
Fransa
|0
|0
|0
|0
|0
|
AUS
Avustralya
|0
|0
|0
|0
|0
|
PER
Peru
|0
|0
|0
|0
|0
|
DEN
Danimarka
|0
|0
|0
|0
|0
D Grubu
|
ARG
Arjantin
|0
|0
|0
|0
|0
|
ICE
İzlanda
|0
|0
|0
|0
|0
|
CRO
Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|
NGA
Nijerya
|0
|0
|0
|0
|0
E Grubu
|
BRA
Brezilya
|0
|0
|0
|0
|0
|
SUI
İsviçre
|0
|0
|0
|0
|0
|
CRC
Kostarika
|0
|0
|0
|0
|0
|
SER
Sırbistan
|0
|0
|0
|0
|0
F Grubu
|
GER
Almanya
|0
|0
|0
|0
|0
|
MEX
Meksika
|0
|0
|0
|0
|0
|
SWE
İsveç
|0
|0
|0
|0
|0
|
KOR
Güney Kore
|0
|0
|0
|0
|0
G Grubu
|
BEL
Belçika
|0
|0
|0
|0
|0
|
PAN
Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|
TUN
Tunus
|0
|0
|0
|0
|0
|
ENG
İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
H Grubu
|
POL
Polonya
|0
|0
|0
|0
|0
|
SEN
Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|
COL
Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|
JPN
Japonya
|0
|0
|0
|0
|0
Eleme Turu
10 Temmuz 2018
SF1
Çeyrek Final 1'in Galibi
Çeyrek Final 2'nin Galibi
SF2
11 Temmuz 2018
SF3
Çeyrek Final 3'ün Galibi
Çeyrek Final 4'ün Galibi
SF4
14 Temmuz 2018
PO1
Yarı Final 1'in kaybeden takımı
Yarı Final 2'nin kaybeden takımı
PO2
15 Temmuz 2018
F1
Yarı Final 1'in Galibi
Yarı Final 2'nin Galibi
F2
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