FIFA 2018 Dünya Kupası - Fikstür ve Sonuçlar

Grup Aşaması

A Grubu

Ülke G B Y A P
RUS Rusya 0 0 0 0 0
SAU Suudi Arabistan 0 0 0 0 0
EGY Mısır 0 0 0 0 0
URU Uruguay 0 0 0 0 0
14 Haziran 2018
RUS Rusya
Suudi Arabistan SAU
15 Haziran 2018
EGY Mısır
Uruguay URU
19 Haziran 2018
RUS Rusya
Mısır EGY
20 Haziran 2018
URU Uruguay
Suudi Arabistan SAU
25 Haziran 2018
URU Uruguay
Rusya RUS
25 Haziran 2018
SAU Suudi Arabistan
Mısır EGY
 

B Grubu

Ülke G B Y A P
POR Portekiz 0 0 0 0 0
ESP İspanya 0 0 0 0 0
MAR Fas 0 0 0 0 0
IRN İran 0 0 0 0 0
15 Haziran 2018
MAR Fas
İran IRN
15 Haziran 2018
POR Portekiz
İspanya ESP
20 Haziran 2018
POR Portekiz
Fas MAR
20 Haziran 2018
IRN İran
İspanya ESP
25 Haziran 2018
ESP İspanya
Fas MAR
25 Haziran 2018
IRN İran
Portekiz POR
 

C Grubu

Ülke G B Y A P
FRA Fransa 0 0 0 0 0
AUS Avustralya 0 0 0 0 0
PER Peru 0 0 0 0 0
DEN Danimarka 0 0 0 0 0
16 Haziran 2018
FRA Fransa
Avustralya AUS
16 Haziran 2018
PER Peru
Danimarka DEN
21 Haziran 2018
DEN Danimarka
Avustralya AUS
21 Haziran 2018
FRA Fransa
Peru PER
26 Haziran 2018
AUS Avustralya
Peru PER
26 Haziran 2018
DEN Danimarka
Fransa FRA
 

D Grubu

Ülke G B Y A P
ARG Arjantin 0 0 0 0 0
ICE İzlanda 0 0 0 0 0
CRO Hırvatistan 0 0 0 0 0
NGA Nijerya 0 0 0 0 0
16 Haziran 2018
ARG Arjantin
İzlanda ICE
16 Haziran 2018
CRO Hırvatistan
Nijerya NGA
21 Haziran 2018
ARG Arjantin
Hırvatistan CRO
22 Haziran 2018
NGA Nijerya
İzlanda ICE
26 Haziran 2018
NGA Nijerya
Arjantin ARG
26 Haziran 2018
ICE İzlanda
Hırvatistan CRO
 

E Grubu

Ülke G B Y A P
BRA Brezilya 0 0 0 0 0
SUI İsviçre 0 0 0 0 0
CRC Kostarika 0 0 0 0 0
SER Sırbistan 0 0 0 0 0
17 Haziran 2018
CRC Kostarika
Sırbistan SER
17 Haziran 2018
BRA Brezilya
İsviçre SUI
22 Haziran 2018
BRA Brezilya
Kostarika CRC
22 Haziran 2018
SER Sırbistan
İsviçre SUI
27 Haziran 2018
SUI İsviçre
Kostarika CRC
27 Haziran 2018
SER Sırbistan
Brezilya BRA
 

F Grubu

Ülke G B Y A P
GER Almanya 0 0 0 0 0
MEX Meksika 0 0 0 0 0
SWE İsveç 0 0 0 0 0
KOR Güney Kore 0 0 0 0 0
17 Haziran 2018
GER Almanya
Meksika MEX
18 Haziran 2018
SWE İsveç
Güney Kore KOR
23 Haziran 2018
KOR Güney Kore
Meksika MEX
23 Haziran 2018
GER Almanya
İsveç SWE
27 Haziran 2018
KOR Güney Kore
Almanya GER
27 Haziran 2018
MEX Meksika
İsveç SWE
 

G Grubu

Ülke G B Y A P
BEL Belçika 0 0 0 0 0
PAN Panama 0 0 0 0 0
TUN Tunus 0 0 0 0 0
ENG İngiltere 0 0 0 0 0
18 Haziran 2018
BEL Belçika
Panama PAN
18 Haziran 2018
TUN Tunus
İngiltere ENG
23 Haziran 2018
BEL Belçika
Tunus TUN
24 Haziran 2018
ENG İngiltere
Panama PAN
28 Haziran 2018
PAN Panama
Tunus TUN
28 Haziran 2018
ENG İngiltere
Belçika BEL
 

H Grubu

Ülke G B Y A P
POL Polonya 0 0 0 0 0
SEN Senegal 0 0 0 0 0
COL Kolombiya 0 0 0 0 0
JPN Japonya 0 0 0 0 0
19 Haziran 2018
COL Kolombiya
Japonya JPN
19 Haziran 2018
POL Polonya
Senegal SEN
24 Haziran 2018
JPN Japonya
Senegal SEN
24 Haziran 2018
POL Polonya
Kolombiya COL
28 Haziran 2018
SEN Senegal
Kolombiya COL
28 Haziran 2018
JPN Japonya
Polonya POL
 

Eleme Turu

30 Haziran 2018
C1 C Grubu Birincisi
D Grubu İkincisi D2
30 Haziran 2018
A1 A Grubu Birincisi
B Grubu İkincisi B2
1 Temmuz 2018
B1 B Grubu Birincisi
A Grubu İkincisi A2
1 Temmuz 2018
D1 D Grubu Birincisi
C Grubu İkincisi C2
2 Temmuz 2018
E1 E Grubu Birincisi
F Grubu İkincisi F2
2 Temmuz 2018
G1 G Grubu Birincisi
H Grubu İkincisi H2
3 Temmuz 2018
F1 F Grubu Birincisi
E Grubu İkincisi E2
3 Temmuz 2018
H1 H Grubu Birincisi
G Grubu İkincisi G2
6 Temmuz 2018
QF1 Çeyrek Finalist 1
Çeyrek Finalist 2 QF2
6 Temmuz 2018
QF5 Çeyrek Finalist 5
Çeyrek Finalist 6 QF6
7 Temmuz 2018
QF7 Çeyrek Finalist 7
Çeyrek Finalist 8 QF8
7 Temmuz 2018
QF3 Çeyrek Finalist 3
Çeyrek Finalist 4 QF4
10 Temmuz 2018
SF1 Çeyrek Final 1'in Galibi
Çeyrek Final 2'nin Galibi SF2
11 Temmuz 2018
SF3 Çeyrek Final 3'ün Galibi
Çeyrek Final 4'ün Galibi SF4
14 Temmuz 2018
PO1 Yarı Final 1'in kaybeden takımı
Yarı Final 2'nin kaybeden takımı PO2
15 Temmuz 2018
F1 Yarı Final 1'in Galibi
Yarı Final 2'nin Galibi F2

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