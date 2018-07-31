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头条新闻
引领新一轮太空竞赛的欧洲袖珍小国卢森堡
卢森堡2016年颁布太空资源法以来，已有10家太空采矿公司在该国落户，还有2.23亿美元的资金支持。
- 2018年 7月 31日
表情符号emoji这一行 超越日本有多难
在万国统一码的官方阵容中拥有一枚与你的国家相关的表情符号，也就在世界舞台上拥有一席之位。
- 2018年 7月 30日
影评：《妈妈咪呀2，再次出发》
作为票房大卖的《妈妈咪呀！》的续集，《妈妈咪呀2，再次出发》已上线，但续集能取得第一部那样的成功吗？
- 2018年 7月 30日
网络民主的破灭：极端内容如何一步步操纵我们
互联网即将迎来30岁生日，但要找到畅游网络的最佳方法，我们还有很长的路要走。
- 2018年 7月 29日
BBC精选
伟大的地图史话：美洲之名的由来
“这幅地图为1492年的新世界开了张出生证明——也对此前的世界判了死刑。”
- 2018年 7月 26日
希区柯克悬疑片《迷魂记》60年后找到共鸣
距离《迷魂记》首次公映已过去了60年。这部影片在互联网、虚拟现实和人工智能时代却引发强烈共鸣。
- 2018年 7月 29日
苏格兰金雕的“失踪”之谜
谁在攻击苏格兰猛禽？追踪金雕弗雷德的鸟类保护者发现了什么？
- 2018年 7月 25日
韩国：享受匆忙 势不可挡
为何短短几十年，韩国就从下田插秧的农业社会，变成了上网下载种子的现代化国家?
- 2018年 7月 23日
追踪神秘的帝王银盘
这些银盘是文艺复兴时期的杰作，但没人知道出处，如今终于有位策展人自认找到了答案。
- 2018年 7月 23日
从威尔士到苏格兰 那些“消失”后重生的语言
威尔士歌手格温诺的新专辑使用了一种只有不到1000人还在说的语言——康沃尔语，这是多个死而复生的语言之一。
- 2018年 7月 23日
被稻草人占据的日本四国岛“荒凉”小村庄
现在村里有27个居民和200个稻草人，稻草人全部出自一人之手。
- 2018年 7月 22日
年龄如何影响食欲 详解人生七阶段
我们每天都必须进食，但随着光阴的流逝，我们与食物的关系也会随之而改变，这对我们的健康会有重大影响。
- 2018年 7月 22日
完美主义者要面对的风险与危机
许多人认为完美主义是正能量。但研究发现完美主义也很危险，会导致诸多健康问题，且问题还在不断出现。
- 2018年 7月 20日
《万花筒》：希区柯克在巅峰期都未能完成的电影
希区柯克欲拍摄的电影《万花筒》由一起真实连环凶杀案改编，但这部片子的题材在当时看来过于血腥和色情。
- 2018年 7月 19日
巴厘岛上的“祖母”：不可直呼其名的女性
据说这里的神灵拥有一份将死之人的名单。若大声说出这位女性的名字，就会提醒神灵将这位被忽视的女子带往来世。
- 2018年 7月 17日
国菜仁当鸡不够酥脆？印尼和马来人都怒了
尽管关于仁当的做法最近产生了争议，但它在努桑塔拉地区始终是国宝级的菜肴。
- 2018年 7月 15日
拉脱维亚人的性格标签：“我是内向者”
拉脱维亚是欧盟中占据创造性劳动市场份额最高的国家之一。内向型的性格特点是否正是他们创造力的源泉？
- 2018年 7月 16日
中规中矩的《蚁人2：黄蜂女现身》
去影院看这部电影时请带上杀虫剂。影评人詹姆斯写道，“这部续集笑点不多，平庸的动作戏过多。”
- 2018年 7月 14日
挑选葡萄酒看产地还是种类：影响佳酿的关键因素
酒庄土壤条件会影响葡萄酒口感，这种说法日渐流行。该说法有什么科学依据吗？
- 2018年 7月 14日
曾被视为现代贵族病的偏头痛：你得知道的几件事
平均五位女性中就有一位患有偏头痛，偏头痛也是导致人类长期残疾失能生活的第二大疾病。但有关偏头痛的研究严重资金不足，甚至有些专家不承认偏头痛属于“真正的神经内科学”。
- 2018年 7月 14日
全球影响力：五个国家塑造世界文化
这些国家的文化实力，而非军事、政治和经济力量，才真正为广阔世界带来了深远影响。
- 2018年 7月 13日
“静眼”：在高压下也能保持专注的心理机制
想知道谁会赢得世界杯或温网的话，请仔细观察运动员的眼睛，包括那些他们看似要输掉比赛的时刻。
- 2018年 7月 12日
一位心理学家父亲的观察 早期经历如何影响性格
青春期遭遇的情绪波动和压力会塑造大脑，决定你将来成为什么样的人。
- 2018年 7月 9日
威尔士人的拥抱：能给予他人安全和温暖的拥抱
“Cwtch”指情感浓烈的拥抱，能唤起家的感觉，是威尔士语，英文无法直译。
- 2018年 7月 12日
为真命天子冻卵而散尽千金的女性
越来越多身体健康的年轻女性为将来有机会生育而选择冻卵，有人甚至为此背上了巨额债务。她们为何要这么做？
- 2018年 7月 7日
图辑视频
图辑：探秘伦敦城市绿地花园
- 2018年 3月 27日
图辑：让人惊艳的八座楼梯
- 2018年 3月 23日
图辑：印度洋荒岛上的殖民遗迹
- 2018年 3月 22日
夜伦敦：国际灯光节
- 2018年 1月 20日
英伦风采
哈里与梅根：一对80后的一场“革命性”婚礼
这对举世瞩目的80后都是有历史的人，嫁娶也不会完全中规中矩。五大原因告诉你，他们有可能办出“温莎家”最具颠覆性的婚礼！
- 2018年 5月 15日
打造五万英镑手表的神秘工作室
提到手工制作机械钟表，很多人想到的是瑞士名表，但是在英国，也有一些人正在学习和从事这门正在消失的技艺。
- 2018年 4月 4日
你说话的口音反映出什么？
口音可以反映一个人的社会背景和人的偏见，尽管说的内容一样，不同的口音可能会让听者产生不同的感受，甚至影响信任度。
- 2018年 3月 31日
“柔情”机器人：人类怎么对机器人动了真感情
机器人本是来跟人类争夺工作机会的，但事实上人类却对这些机器人同事动了真感情。
- 2018年 6月 15日