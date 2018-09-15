伦敦设计双年展：汇聚各国情绪感召力

Image copyright Ed Reeve Image caption 2018伦敦设计双年展的主题旨在鼓励各种令参观者身临其境的互动艺术作品。（由左至右）希腊—《不服从》（ANYΠAKOH，英文Disobedience），沙特阿拉伯—《主体与存在》（Being and Existence），拉脱维亚—《从物质到物质》（Matter to Matter）。

2018伦敦设计双年展邀请40个国家、城市和地区齐聚一堂，探讨设计对生活的影响。威廉•库克（WILLIAM COOK）实地走访，考察了将主题设定为"情绪国度"的由来，以及当各种艺术双年展云集下，还需要举办设计双年展的原因。

伦敦设计双年展在市中心的萨默赛特宫（Somerset House）举行，为全球最具创造力的设计师打造一座舞台。参赛作品来自40个国家、城市和地区，从波兰到巴基斯坦，从瑞典到索马里（包括除南极洲以外的各大洲），这幢宏伟辉煌的历史建筑摇身一变成为设计联合国。

2016年，首届伦敦设计双年展在萨默赛特宫举行，主题为"乌托邦"。今年的主题是"情绪国度"（Emotional States）。

主题带有神秘意味，引发广大反响，包括斯堪的纳维亚的艺术机器人装置，以及澳大利亚的全光谱装置。这不是传统意义上的现代家居展或家用电器展。很多装置摆在家中也相得益彰，展现当代艺术。

如同威尼斯双年展，各国以国家馆的形式展出，内容无奇不有。印度国家馆向生产靛蓝染料的工人致敬，他们传承了手工生产出的这种浓缩染料。加拿大国家馆颂扬加国多地的署名以情感命名，比如"快乐旅程"（Happy Adventure）、"孤岛"（Lonely Island）等。加拿大女作家门罗（Alice Munro）如诗一般写道，"一生之中，只有零星之地，也许仅有一处，是分水岭，其余都是漂泊的地方。"

英国展出了《反抗地图》（Maps of Defiance）的装置，展示了数字仪器如何摄录并保存摧毁文化遗产的证据。英国还有其它展品，利物浦（Liverpool）通过极其精密的望远镜投射影像，展示了宇宙的浩瀚；来自苏格兰邓迪（Dundee）的展品探索游戏和虚拟科技如何帮助年轻人探讨心理健康；利兹（Leeds）的艺术作品一触即发，灵感源自英国的神话。

Image copyright Flynn Talbot Image caption 澳大利亚的彩虹灯装置，庆祝经过十年的争辩，国家投票允许同性婚姻。

那么主办方为什么将"情绪国度"定为本届双年展的主题呢？双年展的艺术总监特纳（Christopher Turner）说，"这个主题旨在鼓励令参观者身临其境的互动艺术作品，让参观者有实际的体验，同时也能增进认识。"

在特纳看来，这一理念恰逢其时。各国不仅在计算国内生产总值，现在也积极衡量幸福指数。从委内瑞拉到阿联酋，幸福部官员走马上任。英国首相特蕾莎•梅（Theresa May）任命了一名孤独大臣。

两百年前，英国功利主义哲学家边沁（Jeremy Bentham）提出以最多数人的最大幸福为立法的最佳基础。在美国宪法中，追求幸福至高无上。然而，近年来各个国家才开始纷纷着手解决幸福问题。不丹率先推行，采用国民幸福总值指数，2012年，联合国首次发布《全球幸福指数报告》（World Happiness Report）。

该报告称，最富裕的国家得分最高，最贫穷的国家得分最低。并无逆转之处。然而，民意调查机构盖洛普（Gallup）进行了一项更为复杂的调研，名为《全球情感调查报告》（Global Emotions Report），结果更能说明真相：盖洛普向142个国家的149000人发问，比如 "昨天睡得好吗？""你受到他人尊重吗？""你经常微笑或开怀大笑吗？"还有"是否感到疼痛、愤怒、担心或压力？"

这一次，位居榜首的国家是巴拉圭，在《全球幸福指数报告》中排名64位。英国排名38位，与德国和美国并列。拉丁美洲国家多亏有强大的家族和社会关系，尽管人均国内生产总值水平较低，但排名靠前。

Image copyright John Ross Image caption 五角设计（Pentagram）从达尔文（Charles Darwin）的"七种普遍情绪"获得灵感，艺术家辛格尔顿（Andy Singleton）为此制作了一系列纸面具，传递了这些情感。

这些国家馆的布展证实，涉及到培养福祉时，金钱不是万能的。意大利、巴西和阿根廷都强调植树造林的意义。奥地利描绘了反乌托邦的阿尔卑斯山，受到全球变暖的侵袭。而悲观失望中也有希望和乐观的信号。德国着力将垃圾变为家具。

"这是首都首次举办设计双年展，"特纳解释道。"让人们齐聚一堂参加这样的盛会很重要，有利于相互交流思想。"特纳希望此次双年展助力缓解我们这个时代的情绪失控和政治分化。

艺术双年展云集，是否真的需要设计双年展？特纳说，"设计主要是为了解决问题，因此它有艺术展不具备的实际用处。设计本身就是质疑的过程。"伦敦设计双年展提出很多疑问。也给出一些方案。"一些试图回答的重大问题有：可持续性，移民。"设计师对这些议题的处理和艺术家不同。

特纳认为，不管怎样，设计对我们的生活方式有很大影响。"好的设计的确能产生很大的影响，但设计也会带来负面影响。"伦敦设计双年展的设计师深入探讨新技术，思考如何让电脑为人所用，而不是人被电脑利用。

设计是对我们所处时代的反思，自2016年萨默赛特宫举办首届伦敦设计双年展以来，时代又添新貌。特纳说，"环境颇具考验。伦敦真的应该强调，欢迎企业和创意工作者社群进驻。很多在这里工作的创意工作者社群，特别是来自欧盟地区，目前感觉不太受欢迎，我希望像这样的活动多少有助于消除那种感觉。"

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