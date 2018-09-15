伦敦设计双年展：汇聚各国情绪感召力
2018伦敦设计双年展邀请40个国家、城市和地区齐聚一堂，探讨设计对生活的影响。威廉•库克（WILLIAM COOK）实地走访，考察了将主题设定为"情绪国度"的由来，以及当各种艺术双年展云集下，还需要举办设计双年展的原因。
伦敦设计双年展在市中心的萨默赛特宫（Somerset House）举行，为全球最具创造力的设计师打造一座舞台。参赛作品来自40个国家、城市和地区，从波兰到巴基斯坦，从瑞典到索马里（包括除南极洲以外的各大洲），这幢宏伟辉煌的历史建筑摇身一变成为设计联合国。
2016年，首届伦敦设计双年展在萨默赛特宫举行，主题为"乌托邦"。今年的主题是"情绪国度"（Emotional States）。
主题带有神秘意味，引发广大反响，包括斯堪的纳维亚的艺术机器人装置，以及澳大利亚的全光谱装置。这不是传统意义上的现代家居展或家用电器展。很多装置摆在家中也相得益彰，展现当代艺术。
如同威尼斯双年展，各国以国家馆的形式展出，内容无奇不有。印度国家馆向生产靛蓝染料的工人致敬，他们传承了手工生产出的这种浓缩染料。加拿大国家馆颂扬加国多地的署名以情感命名，比如"快乐旅程"（Happy Adventure）、"孤岛"（Lonely Island）等。加拿大女作家门罗（Alice Munro）如诗一般写道，"一生之中，只有零星之地，也许仅有一处，是分水岭，其余都是漂泊的地方。"
英国展出了《反抗地图》（Maps of Defiance）的装置，展示了数字仪器如何摄录并保存摧毁文化遗产的证据。英国还有其它展品，利物浦（Liverpool）通过极其精密的望远镜投射影像，展示了宇宙的浩瀚；来自苏格兰邓迪（Dundee）的展品探索游戏和虚拟科技如何帮助年轻人探讨心理健康；利兹（Leeds）的艺术作品一触即发，灵感源自英国的神话。
那么主办方为什么将"情绪国度"定为本届双年展的主题呢？双年展的艺术总监特纳（Christopher Turner）说，"这个主题旨在鼓励令参观者身临其境的互动艺术作品，让参观者有实际的体验，同时也能增进认识。"
在特纳看来，这一理念恰逢其时。各国不仅在计算国内生产总值，现在也积极衡量幸福指数。从委内瑞拉到阿联酋，幸福部官员走马上任。英国首相特蕾莎•梅（Theresa May）任命了一名孤独大臣。
两百年前，英国功利主义哲学家边沁（Jeremy Bentham）提出以最多数人的最大幸福为立法的最佳基础。在美国宪法中，追求幸福至高无上。然而，近年来各个国家才开始纷纷着手解决幸福问题。不丹率先推行，采用国民幸福总值指数，2012年，联合国首次发布《全球幸福指数报告》（World Happiness Report）。
该报告称，最富裕的国家得分最高，最贫穷的国家得分最低。并无逆转之处。然而，民意调查机构盖洛普（Gallup）进行了一项更为复杂的调研，名为《全球情感调查报告》（Global Emotions Report），结果更能说明真相：盖洛普向142个国家的149000人发问，比如 "昨天睡得好吗？""你受到他人尊重吗？""你经常微笑或开怀大笑吗？"还有"是否感到疼痛、愤怒、担心或压力？"
这一次，位居榜首的国家是巴拉圭，在《全球幸福指数报告》中排名64位。英国排名38位，与德国和美国并列。拉丁美洲国家多亏有强大的家族和社会关系，尽管人均国内生产总值水平较低，但排名靠前。
这些国家馆的布展证实，涉及到培养福祉时，金钱不是万能的。意大利、巴西和阿根廷都强调植树造林的意义。奥地利描绘了反乌托邦的阿尔卑斯山，受到全球变暖的侵袭。而悲观失望中也有希望和乐观的信号。德国着力将垃圾变为家具。
"这是首都首次举办设计双年展，"特纳解释道。"让人们齐聚一堂参加这样的盛会很重要，有利于相互交流思想。"特纳希望此次双年展助力缓解我们这个时代的情绪失控和政治分化。
艺术双年展云集，是否真的需要设计双年展？特纳说，"设计主要是为了解决问题，因此它有艺术展不具备的实际用处。设计本身就是质疑的过程。"伦敦设计双年展提出很多疑问。也给出一些方案。"一些试图回答的重大问题有：可持续性，移民。"设计师对这些议题的处理和艺术家不同。
特纳认为，不管怎样，设计对我们的生活方式有很大影响。"好的设计的确能产生很大的影响，但设计也会带来负面影响。"伦敦设计双年展的设计师深入探讨新技术，思考如何让电脑为人所用，而不是人被电脑利用。
设计是对我们所处时代的反思，自2016年萨默赛特宫举办首届伦敦设计双年展以来，时代又添新貌。特纳说，"环境颇具考验。伦敦真的应该强调，欢迎企业和创意工作者社群进驻。很多在这里工作的创意工作者社群，特别是来自欧盟地区，目前感觉不太受欢迎，我希望像这样的活动多少有助于消除那种感觉。"