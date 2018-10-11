在冬天跳进海水里最能让我感受到人生在世和活在当下。我入水很快，如果刚开始冬泳，这样有些危险，因为遇冷造成的冷休克反应会让人不自主地想要吸气。

在水下，我感到灼伤般的疼痛以及一丝恐惧——即使冬泳了这么多年还是有些害怕。但也只有这时，我脑中才没有那些焦虑负面的嘁嘁喳喳。

两分钟过后，等到皮肤和海水温度一样了，人就会舒服起来，呼吸也慢了下来。即使只游一小会儿，也能让我神清气爽几个小时，平静好几天。

和大多数经常冬泳的人一样，我喜欢冬泳，而且我还相信冬泳有益于精神健康。

英国医学期刊临床案例报告中首个有关冬泳的报告表明，冬泳可能可以有效治疗抑郁。

跃入水中

《放弃药品的医生》2016年在BBC第一台播出，这是由我制作出品的一套电视专题片，拍摄了24岁的萨拉（Sarah），她从17岁就开始服用抗抑郁药。

她十几岁时就有了抑郁症状。我们见面时，她正极力想摆脱抗抑郁药，说这些药让她置身于“化学蒙雾”之中。

Image caption 萨拉17岁就开始服用抗抑郁药，想要停药。

萨拉喜欢游泳，再加之我自身的冬泳经验，我找到了英国朴次茅斯大学极端环境实验室的两位科学家，提普顿教授（Mike Tipton）和梅西博士（Heather Massey）。

我还请教了与他们合作的布莱顿和萨塞克斯大学医院的麻醉顾问哈珀博士（Mark Harper），看看让萨拉尝试冬泳有没有科学依据。

应激反应

户外运动和泳伴的陪同能够缓解抑郁和焦虑。但朴次茅斯大学的团队认为，可能只是泡冷水的缘故。

至于如何起作用，则有一个生物学上说得通、令人信服的理论。

浸泡冷水能产生应激反应，这是数百万年前进化出的应对各种潜在威胁的一系列生理反应和激素变化。

动物袭击、跳进冷水里以及参加考试都会引起类似反应。

心跳和呼吸频率会加快，血压升高，分泌压力荷尔蒙。

但是，在15摄氏度或以下的冷水里多泡几次，应激反应就会减弱。

随着浸泡次数增多，减弱的不只有冷水引发的应激反应。

冬泳安全须知

小心谨慎，如果患有心脏病，请热身后再慢慢开始

确保自己会游泳并与会游泳的人同行

从夏季或早秋英国海水温度在15-20°C时开始

从水浅的地方开始——坡度缓和的海滩或者有梯子的地方

风平浪静的日子去冬泳——头两三分钟呼吸急促会吸进一些水，有点儿危险。放轻松，这段时间尽可能少呼吸，并把头抬出水面

自己数两三分钟，当你的皮肤和海水温度一致时，就会感到暖和

六次三分钟的冬泳就能有效缓解冷休克反应并维持数月。至于对心情的影响则需要更多研究才能下定论

提普顿教授和梅西博士的研究表明，高原反应也会减弱。

这叫做“交叉适应”，一种压力提高了身体对另一种压力的适应能力。

越来越多的证据表明，焦虑和抑郁与现代生活中生理和心理问题引起的慢性应激反应（指长期慢性的压力状态）症状有关。

通过交叉适应，冬泳可能会减轻慢性应激反应以及困扰许多人的相关症状，还有精神健康问题。

Image caption 萨拉和塔莱肯博士在冬泳。

这个道理说得通，但是除了这则临床案例报告，还没有其他证据。

冬泳的人说冬泳有许多好处：他们从不感冒，冬天不用开暖气。许多人都曾在伤心难过的时候来户外冬泳，之后心情舒畅，甚至愉悦。

朴次茅斯大学的团队准备测验这些说法的真实性。一项初期研究证实了关于不得感冒的说法，现正着手进行针对不同情况病人的深入报告。

“生活其实很美好”

自2006年以来，抗抑郁药开得比以前多了一倍多，虽然患者可能已经服药多年，但社会仍在置疑药物的有效性。

Image caption 朴次茅斯大学的研究团队与克里斯·凡·塔莱肯博士

亟需能够应对多种抑郁原因的新方法。

哈珀博士持谨慎乐观的态度。他说：“目前我们的观察支持冬泳可能有许多益处的假设。”

两年多过去了，萨拉还在坚持游泳，没有服用任何药物。

她说：“生活其实很美好。我还在接受心理咨询，但是永远不会放弃游泳。”

“它在我最困难的时候给了我许多帮助。”

停止服用抗抑郁药或任何其他药物请事先征得主治医师同意。