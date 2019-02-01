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德国经济一片繁荣，失业率接近历史最低点，很多人对自己的财务状况感到满意， 欧洲乃至整个世界都视之为财富和效率的典范。

那么，那些富有、舒适的德国年轻人为什么对自己的未来有着如此执着的悲观情绪呢？良好的工作前景、清洁的环境、低犯罪率、大把的休闲时间、大批的文娱设施、便捷的交通系统——还有什么让人不满意的呢？

但是，表象之下，德国也存在着可能会冲击年轻一代的问题。

德国民调机构福沙舆论调查所（Forsa）的首席政治分析师马图舍克（Peter Matuschek）表示，虽然德国人普遍对生活比较满意，但对于国家未来的走向却不那么放心。

在福沙为德国RTL广播公司所做的民调中，81%的人对自己的财务状况非常满意或者满意；在从更广泛的角度询问对国家的满意度时，这个数字下降了10%。虽然71%的人对德国政治体制的理应运作方式感到满意，但只有14%的人对其实际运作状况感到满意。

比如，马图舍克告诉BBC Capital，在过去一年间，人们对经济的看法发生了明显的变化。在问及经济状况是会改善还是恶化时，1月份的时候，德国人的态度是一半一半。然而自从夏天以来，持悲观态度的人增长了20%。

人们或许会猜想这种现象在德国年纪较大的人群当中更为普遍，但它对年轻一代也有着很大的影响。与英国脱欧公投后的情况类似，数据表明，年轻一代觉得他们背负着父母和祖父母留下的问题——他们的政治未来已经由老一辈决定了。

公平地讲，对德国人来说，这的确是一个动荡的夏天。各党派在移民问题上高调摊牌，几乎导致德国现政府垮台。德国国家足球队球员厄齐尔（Mesut Ozil）是土耳其裔，今年夏天他离开了国家队，之前厄齐尔指控受到队员和球迷的种族歧视。这一事件促使德国人对日常生活中的种族歧视展开更大规模的谈论。

8月下旬，德国东部萨克森州开姆尼茨（Chemnitz）爆发骚乱，极右思潮支持者追逐外国人。视频曝光后举国震惊，并重新引发热议——德国究竟从历史中吸取了多少教训？

德国媒体上出现了一种危机感。6月下旬，在德国国家队未能晋级世界杯第二轮之后没过多久，德国《明镜周刊》（Der Spiegel）封面文章质疑：《曾几何时，这是一个强大的国家》。文中写道，“自满导致政治、经济和体育危机，” “为什么会成这样？”

Image copyright Inpho Image caption 根据德意志银行最近的一份报告，自2009年以来，德国主要城市的房价上涨了80%，房租也在涨

接下来是夏季热浪、气候变化对德国影响，舆论中也弥漫着类似的悲观情绪。

这到底是怎么一回事？尽管这些悲观情绪看起来可能不过是媒体小题大做，但数据以及与德国年轻人的交谈证实了这个现象的存在。

对年轻人来说，这种悲观情绪很大程度上是因为看到极右翼政党德国选择党（Alternative for Germany）的崛起。许多人认为，它代表了德国议政方式的崩溃。

28岁的巴肯（Till Baaken）在柏林为一家非政府组织工作，他说，极右民粹主义的影响越来越大，意味着全国范围内关于政治和媒体的讨论充斥着新生的、越来越充满仇恨的话题。

自极右翼势力崛起以来，“在我看来，整个政治对话都是关于移民、仇恨和犯罪，”他说。“关注的焦点并不在我们将面临的真正问题、或者我们眼下面临的问题上。”

巴肯说，政府不应该把焦点放在移民问题上，而是应该把更多时间用于改善医疗体系，加大对教育的投资，并考虑为年轻一代的退休保障做好准备。

Image copyright Credit: Getty Images Image caption 根据经济合作组织（OECD）的数据，德国在教育和技能、工作与生活平衡、就业与收入、财富和主观幸福感等方面均高于平均水平

24岁的柏林学生洛（Jule Löw）说，开姆尼茨事件令人遗憾，表明德国并没有很好地从历史当中吸取教训。“我原来一直以为，我们通过学习德国民族主义和上个世纪的历史，就应该已经把民族主义和种族主义抛在身后，”她说。“但现实并非如此。”

在开姆尼茨发生的似乎是一起孤立事件，洛继续说，但它证明了如果讨论不改变的话，类似的事情可能还会在这个国家的任何地方发生。”在我周围，目前还没有发生过这样的事情，“ 她说。“但是，我们离开姆尼茨并不远。＂

Image copyright Getty Images Image caption 球星厄齐尔在世界杯失利后离开了国家队，他指责队员和球迷搞种族歧视

另外一种感觉是，即使德国现在一切顺利，但它处在更大的财政和社会问题的边缘。换句话说，许多德国年轻人可能觉得眼下的状况还不错，但他们担心未来某个时候可能就不是这样了。

“我们现在做的还行，或者说，我个人现在做的还不错。但显然，如果往未来看5到10年，会发现我们眼下处在一个十字路口…...我们的国家将何去何从，”巴肯说。“我认为每个人都有点担心，伴随着右翼民粹主义的崛起，以及国家对教育和基础设施投资不足，我们的未来在哪里。”

与许多其它欧洲国家的同龄人相比，表面上看德国年轻人情况还不错。2017年，德国年轻人的失业率是6.4%，远远低于意大利或者希腊等欧盟国家。但还有一种挥之不去的感觉，老一代对影响年轻人的领域关注不够。

德意志银行（Deutsche Bank）最近的一份报告显示，自2009年以来，德国主要城市的房价上涨了80%。报告称，房租也在涨，全国住房短缺大约100万套。与此同时，经济合作组织最近也有报告称，德国人口迅速老龄化“对公共养老金计划是否可以维持构成了挑战”。

“现在在德国，政治更倾向于中年人、婴儿潮一代，而不是年轻一代，”24岁的欣策（Aaron Hinze）说。他在柏林从事医疗保健工作。“想想未来，你就会问，等我老了，谁来付我退休金？没人。”

德国人对未来感到悲观，并不表示其它国家的人也这样。在欧洲和世界其它地方，德国依旧是繁荣之地，很多年轻人希望来这里，迈向更好的生活。

24岁的茨维科（Dino Cviko）是萨拉热窝的一名新闻专业学生，他对BBC Capital说，完成学业后希望搬到德国，即使这意味着可能放弃新闻工作。“我们大多数人其实都想离开这里，离开波斯尼亚，”他说。“尤其想去德国，我们心目中的乐土。”

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