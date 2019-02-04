Image copyright Torontonian / Alamy Stock Photo Image caption 苹果醋

一直都说醋这种调味品对身体有益，但有没有证据呢？一名家庭医药学教授对这方面的科学实验做了些研究。

上世纪80年代，我和哥哥还都是孩子。我们那时很喜欢去海鲜快餐连锁店海滋客吃饭。

不过，吸引我们的不只是这家店的炸鱼。

还有醋，麦芽醋。我们会打开桌上的一瓶醋，一饮而尽，仿佛是在享用浓郁味美的玉液琼浆。

是不是很多人都接受不了？很可能。我们是不是太超前了？显然是的。

如今，一些社交媒体和网上搜索结果让我们觉得，醋真是一剂万灵药。我们一说有什么问题，朋友和同事们就会提到苹果醋治病的故事。

“割草割得腰酸背痛？喝醋啊。”、“还有10磅减不下去？喝醋啊，醋能帮你甩掉脂肪。”、“梅毒复发了？你不是知道么，喝醋啊。”

Image copyright SPL Image caption 苹果醋菌是这个样子的

作为一名执业医生和医学教授，人们总是问我喝苹果醋有什么好处。我很喜欢向人们解答，因为可以尽情谈论醋的历史（相当广博），然后再谈到醋是如何让人获益（是可能获益）的。

历史上醋一直被用来治疗多种疾病，譬如希腊著名医生希波克拉底（Hippocrates）推荐用醋治疗咳嗽和感冒，1348年瘟疫流行时意大利医生加尔博（Tommaso Del Garbo）敦促人们用醋洗手、洗脸和嘴，认为能防止感染。

从罗马时代的士兵到现代的运动员，都把加醋的水当成一种清凉提神饮料，不少人会喝这种水来解渴。

从古至今，许多文化都认为这种“酸味葡萄酒”对身体有益。

虽然有很多正史野史都记载了醋的好处，但医药科学对醋与健康的联系究竟怎么看？

Image caption 醋能使垃圾食品的味道更好，还有一些科学研究表明对健康也有助益，但实验规模很小

用苹果醋在人身上做实验，可以算作醋有益健康的最可靠的证据来源。

一项研究表明，苹果醋可以改善胰岛素抵抗受试者的餐后血糖水平（胰岛素抵抗表现为机体对胰岛素反应不足，过多分泌胰岛素导致血糖升高，易引发糖尿病）。

11名有糖尿病前兆的受试者中，一部分人饮用了20毫升（一汤匙多一点）苹果醋，另一部分则服用“药物”（实则没有任何药效），饭后30至60分钟间，喝苹果醋的血糖更低。

这个结果不错，但别忘了，研究对象仅仅是11名有糖尿病前兆的人。

Image copyright Clara Molden/PA Image caption 喝醋减肥，有没有科学依据？

另一项研究针对成年肥胖症患者。实验表明醋能够显著降低体重、减少脂肪和甘油三酯。

研究人员请155名患肥胖症的日本成年人，每日摄取15毫升醋（大约一汤匙），30毫升醋（两汤匙多一点）或是没有药效的“口服液”，并记录他们的体重、脂肪量和甘油三酯。结果发现，喝15毫升和30毫升醋的人3项指标都有所降低。

虽然这些研究结果需要更大规模的实验来验证，但确实令人感到鼓舞。

对动物（主要是老鼠）的研究表明，醋或许可以降低血压，并减少腹部的脂肪细胞。这些结果为将来在人身上做实验打下了基础，但仅根据动物实验的结果就下结论，未免仓促草率。

总之，醋对健康是否有益仍然需要更大规模的人体研究才能证实，研究人员会以迄今为止对人类和动物研究为基础，一定能够解开醋与健康之谜。

Image caption 意大利陈年香醋在调味品王国里地位显赫，高贵。

有没有证据表明醋对人体有害呢？那倒也没有。但如果你喝了太多醋（最好别这样做），或是喝了醋酸浓度极高的醋，譬如清洁用的蒸馏白醋（食用醋的醋酸含量仅为4％至8％），或是把醋揉进了眼睛（哎呦！），又或是像罗马人那样为了让醋变甜把它放到铅桶里加热，那肯定就有损健康了。

当然，任何食物都不要用铅桶加热，都有害。

所以，放心享用你的炸鱼薯条和醋吧，那不会有害，但可能也没有你所期望的那么多益处——醋肯定不是包治百病，但世界各地的人们都在与你共享这种东西。现在，请跟我一起高举那瓶麦芽醋，为大家的健康干杯。

请访问BBC Future 阅读英文原文。